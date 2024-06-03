Общество 03.06.2024 в 09:52
Стивен Сигал посетил стенд Бурятии на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
Он приехал в Россию на фестиваль боевых искусств
В эти дни на площадке «Спортивная Россия» проходит Московский фестиваль боевых искусств (6+), гостем которого стал знаменитый актер и мастер айкидо Стивен Сигал.
В течение дня для посетителей выставки «Россия» были организованы открытые тренировки и мастер-классы, а сейчас началась гала-программа с показательными выступлениями федераций боевых искусств и спортивных единоборств, а также других видов спорта.
Международная выставка-форум «Россия» проходит по указу Владимира Путина и продлится до 8 июля.
Возрастное ограничение 6+
Фото: правительство Бурятии