Стивен Сигал посетил стенд Бурятии на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

В эти дни на площадке «Спортивная Россия» проходит Московский фестиваль боевых искусств (6+), гостем которого стал знаменитый актер и мастер айкидо Стивен Сигал.

В течение дня для посетителей выставки «Россия» были организованы открытые тренировки и мастер-классы, а сейчас началась гала-программа с показательными выступлениями федераций боевых искусств и спортивных единоборств, а также других видов спорта.

Международная выставка-форум «Россия» проходит по указу Владимира Путина и продлится до 8 июля.

Возрастное ограничение 6+

Фото: правительство Бурятии