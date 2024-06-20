Общество 20.06.2024 в 10:47

Сотрудники ВСЖД убрались на севере Байкала к 50-летию БАМа

Волонтеры отправили на утилизацию 185 кубометров собранного мусора и очистили от сорняков 4,2 гектара Байкальского парка
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Текст: Андрей Константинов
Сотрудники ВСЖД убрались на севере Байкала к 50-летию БАМа
В Бурятии в Северобайкальске состоялась экологическая акция «Чистые берега Байкала», приуроченная к 50-летию БАМа. Более 100 волонтеров компании РЖД навели порядок на побережье Байкала и в парке «Северное сияние», благоустроили участок Большой Байкальской тропы и высадили саженцы на аллее «50 лет БАМа».

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, за четыре дня волонтеры отправили на утилизацию 185 кубометров собранного мусора, очистили от сорной растительности 4,2 гектара Байкальского парка, высадили 3,5 тысячи цветов на городских клумбах и 70 саженцев скальной сосны. Участники акции приняли участие в посадке яблоневой аллеи к 50-летию БАМа, помогли в создании серпантина на Большой Байкальской тропе, а на перроне вокзала Северобайкальск украсили забор яркими граффити.

– Акция «Чистые берега Байкала» проходит уже четвертый год подряд. Это важное мероприятие, – отметил директор ОАО «РЖД» по коммуникациям – начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных. – Железнодорожники – люди с активной жизненной позицией. Мы руководствуемся принципом – после нас должно быть лучше, чем до нас. И не только на производстве, но и во всей нашей жизни. Мы уверены, что делаем полезное и нужное дело.

Расположение объектов железнодорожной инфраструктуры на Байкальской природной территории накладывает особую ответственность на компанию. При реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры, ОАО «РЖД» в полной мере обеспечивает сохранение экосистемы Байкала. Сотрудники компании и корпоративные волонтеры регулярно проводят экологические акции, а при реконструкции и модернизации объектов применяются «зеленые» технологии.

Фото: ВСЖД
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