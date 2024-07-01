Работники Улан-Удэнского ЛВРЗ высадили деревья в честь полувекового юбилея БАМа

Аллея стала связующей нитью между поколениями заводчан, увековечив память о тех, кто принимал участие в величайшей стройке прошлого столетия и тех, кто производит ремонт локомотивов для Байкало-Амурской магистрали сегодня. Акция также подарила прекрасную возможность в очередной раз позаботиться об экологии любимого края.





- БАМ является значимым проектом для России, который предоставляет молодежи широкие возможности в различных сферах, начиная от трудоустройства и заканчивая самореализацией. Проводится расширение и обновление парка локомотивов и, как следствие, увеличение возможностей для локомотиворемонтных предприятий. Развитие и модернизация магистрали открывают новые перспективы для молодых людей, способствуя развитию регионов и страны в целом, – отметил директор ЛВРЗ Сергей Заборских. - Кроме того, высадка деревьев в честь юбилея БАМа – это символ заботы о природе и экологии. Подобные акции, проводимые молодежью, играют важную роль в сохранении окружающей среды и формировании экологической культуры в обществе.







В конце июня на Улан-Удэнском ЛВРЗ (филиал АО «Желдорреммаш») прошла акция, в рамках которой появилась новая зеленая аллея «БАМу – 50 лет!». Участники мероприятия - члены Молодежного совета первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ ЛВРЗ - высадили на территории предприятия саженцы елей.В настоящее время на площадке Улан-Удэнского ЛВРЗ производится ремонт ряда серий локомотивов, эксплуатируемых на Байкало-Амурской магистрали. Предприятие вносит свой посильный вклад в обеспечение бесперебойных грузоперевозок по железнодорожным артериям страны.Фото: предоставлено Улан-Удэнским ЛВРЗ