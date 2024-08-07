Школьники и студенты Бурятии соберутся на Технофест

Фестиваль науки и технологий Республики Бурятия «Технофест» пройдёт в Улан-Удэ 12 сентября (возрастное ограничение 6+).

- Мы стремимся объединить усилия образовательных организаций, госструктур и бизнеса в популяризации технического творчества и развитии новых технологий в республике Бурятия. Цель фестиваля – познакомить детей и взрослых с достижениями и перспективами российской и региональной промышленности, - уточнили организаторы.

- Фестиваль науки технологий «Технофест» пройдёт на территории кампуса ВСГУТУ уже во второй раз. Как и в прошлом году он станет уникальной площадкой для школьников и студентов. Здесь им расскажут о новых технологиях машиностроения, авиастроения, робототехники, металлообработки, информационных технологий и биотехнологий. Мы уверены, что фестиваль вдохновит новое поколение на выбор технических специальностей и карьеру в области науки и технологий, – рассказал проректор ВСГУТУ по социальной и воспитательной работе Алексей Бубеев.

В рамках Фестиваля будут представлены тематические площадки: «Про-Авиа», «Про-Техно», «Про-Био» и «Про-Агро». В каждой из них различные предприятия продемонстрируют школьникам, студентам и их родителям новейшие разработки.

По их замыслу каждый участник сможет попробовать себя в роли настоящего инженера, прикоснуться к образцам современной техники, принять участие в конкурсах, викторинах и выиграть ценные призы от партнеров фестиваля.

Особенностью «Технофеста» в 2024 году станет возможность для школьников и студентов – посетителей фестиваля – совершить групповые автобусные экскурсии на промышленные предприятия. Это предоставит участникам уникальную возможность познакомиться с реальным производством и увидеть, как работают современные технологии в действии.

Фестиваль науки и технологий Республики Бурятия «Технофест» состоится 12 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40В. Начало в 10.00. Официальная страница мероприятия - https://vk.com/technofest03.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site