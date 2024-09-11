В Бурятии бюджетники получат дополнительный выходной, чтобы выкопать картошку

Этим же распоряжением образовательным учреждениям района поручено «скорректировать учебный план занятий за счет каникулярного времени». Вероятно, имеется в виду, что дополнительный выходной учителям и ученикам придется компенсировать за счет одно дня из предстоящих каникул.





И.о. главы Тарбагатайского района подписал распоряжение, которое рекомендует руководителям бюджетной сферы предоставить своим работникам дополнительный выходной в пятницу, 13 сентября. Выходной дается не просто так, а ради конкретной цели – «для организованной копки картофеля в личных подсобных хозяйствах». Также в документе указана причина, по которой картошку надо срочно выкопать – это неблагоприятные погодные условия.Фото: «Номер один»