Общество 13.11.2024 в 16:02

В Северо-Байкальском районе Бурятии открыли мост через реку Полувананда

Мост расположен в 5 км от села Уоян и обеспечивает связь с районным центром
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Северо-Байкальском районе Бурятии открыли мост через реку Полувананда

В Северо-Байкальском районе Бурятии открылся мост через реку Полувананда. Мост расположен в 5 км от села Уоян и обеспечивает связь с районным центром и другими населенными пунктами. Длина моста составила 63,8 метра. Общая стоимость работ - 52,9 млн рублей.

- Мостовые сооружения являются жизненно важной частью транспортной инфраструктуры, обеспечивая связь территорий, населенных пунктов. С появлением нового моста жители села Уоян получили безопасное и надежное транспортное сообщение, а вместе с этим доступ ко всем социально-важным объектам, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Старый мост был построен в 1985 году и находился в аварийном состоянии, деревянная часть моста частично прогнила и требовала капитального ремонта.


- На протяжении большого периода ко мне, как к председателю Совета депутатов «Уоянское эвенкийское», жители нашего села обращались с просьбой решить вопрос о проведении капитального ремонта моста. Наше село находится в небольшой удаленности от п. Новый Уоян и многие жители из нашего села работают там, а также все основные социальные объекты, такие как школа, магазины, больницы, аптека находятся именно в Новом Уояне, поэтому мост был жизненно необходим, - рассказала Наталья Николаевна Сарычева, жительница с. Уоян.

В ходе ремонта были усилены опоры моста за счет устройства дополнительных свай, непригодные деревянные балки пролетных строений были заменены, установлены дополнительные, также было устроено новое мостовое полотно и другие работы. В настоящее время мост доведен до современных нормативов.

- Сегодня у нас очень важное событие, потому что мост, который стоял здесь, был в аварийном состоянии, и мы всё время переживали за наших жителей, а самое главное за детей, которых по 6 раз в день провозили по аварийному мосту и не дай бог что-то бы произошло. Когда об этой ситуации доложили главе Республики Алексею Самбуевичу Цыденову в 2021 году, он тут же принял решение выделить финансирование на проектирование, а потом на капитальный ремонт этого моста. Я думаю, жители нашего села будут довольны, а наши ребята будут ездить в школу безопасно. С праздником всех, - подытожил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.

Капитальный ремонт выполнен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 

 

Фото: минтранс РБ

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