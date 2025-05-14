Общество 14.05.2025 в 10:59

В Бурятии таксисты смогут ездить на иномарках до 1 марта 2030 года

Госдума приняла закон, согласно которому таксопарки и самозанятые таксисты могут использовать в работе лишь отечественные машины
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии таксисты смогут ездить на иномарках до 1 марта 2030 года

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о требованиях к уровню локализации такси. Речь идет о том, что таксопарки смогут покупать только автомобили с высоким уровнем локализации производства в России, - об этом сообщает «НТВ». Это нужно для поддержки отечественного автопрома, прежде всего АвтоВАЗа.

Первоначальный законопроект был воспринят деловым сообществом негативно. По нему, необходимые баллы локализации набирали только модели «АвтоВАЗа», отдельные модели «Москвича» и электромобили Evolute. Представители бизнеса указывали, что это вызовет проблемы с пополнением автопарка и неминуемо приведет к росту цен на услуги такси. Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин признал, что законопроект был предложен сырым, и его пришлось переработать — практически от начала до конца.

В новом варианте ключевые условия остались прежними — нужно набрать установленное число баллов локализации или же автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта. Однако исключения сделаны для Калининградской области, Сибири там новые правила заработают не ранее 2028-го, а на Дальнем Востоке — в 2030-м. Спикер Володин также подчеркнул, что частники могут использовать свой автомобиль, пока он не выработает ресурс.

Между тем эксперты прогнозируют кратное увеличение стоимости поездок: в Москве поездки подорожают на 200%, а в регионах — на 100%.

 

Фото: Номер один

 

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