Общество 14.05.2025 в 12:23

Водитель в Улан-Удэ снял номер с машины, чтобы инкогнито проехать на красный

Трюк не остался незамеченным благодаря камерам рядом стоящих водителей
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Текст: Елена Кокорина
Водитель в Улан-Удэ снял номер с машины, чтобы инкогнито проехать на красный

Устав стоять в пробке 19-летний житель Улан-Удэ не придумал ничего лучшего, как снять номерной знак со своих Жигулей, чтобы инкогнито рвануть на красный свет. Однако остаться безнаказанным нарушителю не дали бдительные горожане, стоявшие в той же пробке – они сняли его на камеры телефонов и отправили в соцсети, а самые ответственные из них – напрямую в чат-бот ГИБДД.

Экипажи ДПС незамедлительно были ориентированы на задержание.

- Через несколько часов автомобиль был замечен на ул. Ключевской. Выяснилось, что за рулем находился 19-летний водитель, имеющий стаж вождения 1,5 года. Вину свою он признал и сознался, что специально убрал государственный регистрационный знак, чтобы проехать на запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы провели профилактическую беседу с водителем и напомнили о недопустимости такого поведения, - рассказали в полиции республики.

В отношении лихого парня составлены три административных материала – за управление транспортом без государственного регистрационного знака, повторную езду без полиса ОСАГО и тонировку.

- Напоминаем, что по обращениям граждан и опубликованным в соцсетях фактах нарушений ПДД водители могут быть привлечены к административной ответственности. Мониторинг соцсетей осуществляется регулярно и при обнаружении признаков правонарушения проводится проверка. После сбора и оценки информации принимается решение о привлечении или непривлечении к ответственности водителя, - добавили в полиции.

Добавим, что с начала года в телеграм-бот ГИБДД поступило уже 260 сообщений о нарушениях ПДД, совершенных участниками дорожного движения.

Фото: МВД РБ

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ПДД нарушение

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