Общество 22.05.2025 в 09:25
Водителей Улан-Удэ ждет очередной нововведение
Изменится схема движения на перекрестке улиц Мокрова и Жердева
Текст: Андрей Константинов
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ объявил о грядущем изменении схемы движения на перекрестке улиц Мокрова и Жердева. Сообщается, что для улучшения транспортной ситуации там будет разделена пешеходная фаза и перенастроена работа светофора.
«В результате время движения со стороны ул. Боевая в сторону поселка Энергетик увеличится на 36 секунд и в обратном направлении на 16 секунд. Также время горения зеленого сигнала светофора со стороны ул. Жердева в сторону поселка Энергетик и обратно увеличится на 16 секунд», - рассказали в Комитете по транспорту.
Когда предлагаемые изменения воплотят в жизнь, пока не сообщается.
Напомним, последнее время городские власти выступили уже с несколькими инициативами по улучшению дорожного движения. Они касаются центра города, перекрестка возле проходной ЛВРЗ и перекрестка пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова.
«В результате время движения со стороны ул. Боевая в сторону поселка Энергетик увеличится на 36 секунд и в обратном направлении на 16 секунд. Также время горения зеленого сигнала светофора со стороны ул. Жердева в сторону поселка Энергетик и обратно увеличится на 16 секунд», - рассказали в Комитете по транспорту.
Кроме того, будет запрещен поворот налево при движении из Энергетика в сторону «Абсолюта».
Когда предлагаемые изменения воплотят в жизнь, пока не сообщается.
Напомним, последнее время городские власти выступили уже с несколькими инициативами по улучшению дорожного движения. Они касаются центра города, перекрестка возле проходной ЛВРЗ и перекрестка пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова.
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