Общество 26.05.2025 в 16:11
В Улан-Удэ продолжаются эксперименты с движением
На этот раз изменения затронут перекресток Бабушкина и Ринчино
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ запланировали очередное изменение схемы движения и режима работы светофоров. Они затронут перекресток улиц Бабушкина и Ринчино. Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, нововведения «направлены на оптимизацию пропускной способности улично-дорожной сети».
О вступлении в силу данных изменений власти пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, последнее время городские власти выступили уже с несколькими инициативами по улучшению дорожного движения. Они касаются центра города, перекрестка возле проходной ЛВРЗ, перекрестка пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова, а также перекрестка улиц Мокрова и Жердева.
«Автомобили по ул. Бабушкина и пешеходы через ул. Ринчино будут двигаться одновременно. Из-за этого на 20 секунд сократится общий цикл работы светофора и, соответственно, все участники движения будут ждать своего разрешающего сигнала на 20 секунд меньше. Пешеходы смогут пройти перекресток быстрее. Если раньше пешеходам приходилось ждать 2 минуты после одного перехода, то теперь нужно будет ждать 30-40 секунд, чтобы пройти второй пешеходный переход», - рассказали в Комитете по транспорту.
О вступлении в силу данных изменений власти пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, последнее время городские власти выступили уже с несколькими инициативами по улучшению дорожного движения. Они касаются центра города, перекрестка возле проходной ЛВРЗ, перекрестка пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова, а также перекрестка улиц Мокрова и Жердева.
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