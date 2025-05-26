В Улан-Удэ продолжаются эксперименты с движением

«Автомобили по ул. Бабушкина и пешеходы через ул. Ринчино будут двигаться одновременно. Из-за этого на 20 секунд сократится общий цикл работы светофора и, соответственно, все участники движения будут ждать своего разрешающего сигнала на 20 секунд меньше. Пешеходы смогут пройти перекресток быстрее. Если раньше пешеходам приходилось ждать 2 минуты после одного перехода, то теперь нужно будет ждать 30-40 секунд, чтобы пройти второй пешеходный переход», - рассказали в Комитете по транспорту.



