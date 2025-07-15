Общество 15.07.2025 в 15:34

Гостиница для животных в Улан-Удэ приняла первых постояльцев

Её организовала выпускница сельхозакадемии
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Текст: Андрей Константинов
Гостиница для животных в Улан-Удэ приняла первых постояльцев
В Улан-Удэ открылась первая гостиница для мелких домашних животных. Автор проекта – выпускница факультета ветеринарной медицины БГСХА Ирина Шарапова. В 2024 году она стала победителем федерального конкурса «Студенческий стартап» и получила 1 миллион рублей на запуск своего проекта.

— Жители города часто сталкиваются с проблемой: уехать в командировку или отпуск и не с кем оставить питомца. Я поняла, что хочу создать не просто передержку, а безопасное и заботливое пространство для животных. Я никогда не думала, что стану предпринимателем. Конкурс «Студенческий стартап» стал отличным стартом, и я очень благодарна наставникам и, прежде всего, академии, — рассказывала ранее Ирина.


Теперь каждый желающий может оставить своего пушистика в зоогостинице под названием «Лапка и хвостик». Ее первым постояльцем стал кот по кличке Ватруш. 


- Мы выбрали гостиницу для животных, чтобы не нагружать родственников и друзей. Не у всех есть возможность принять животных, а в гостинице все полностью оборудовано, — сообщил владелец кота Владимир.


Напомним, конкурс «Студенческий стартап» проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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