Общество 26.08.2025 в 15:36

Жители Якутска пристрастились к мухоморам

Так любители психоделических препаратов «расширяют сознание»
Текст: Иван Иванов
В Якутске в одном из ТЦ открылась грибная лавка. Но продают в ней, увы, не свежесобранные подберезовики и маслята, а разные БАДы и психоактивные грибы, передает SakhaDay.ru. Грибная лавка работает абсолютно открыто, и уже успела набрать довольно большую клиентуру. 

Например, 25 г. сушеных шляпок красного мухомора обойдутся в 1300 рублей. Продавец обещает повышенную устойчивость к стрессу, улучшение настроения и качества сна.

Однако в описании нет ни единого упоминания о том, что красные мухоморы относятся к ядовитым психоактивным грибам рода Amanita, как и бледная поганка. В них содержится иботеновая кислота — природный инсектицид (отпугивающий вредных насекомых). При высушивании гриба эта кислота превращается в мусцимол — еще более токсичное и смертельно опасное вещество!

Продажа мухоморов на сегодняшний день легальна в России. Однако в других регионах уже происходили случаи смертельного отравления желающих «расширить сознание». Так, на слуху случай, когда один из депутатов попал в больницу из-за отравления мухоморами. После он пояснил, что употребил таблетки для улучшения сна.

Как утверждают наши источники, в Якутске эти препараты уже набирают популярность, особенно среди молодежи.

"Считаю, что под видом грибных БАДов могут распространяться заменители запрещенных веществ. Сегодня распространители активно внедряются в молодежную среду, и уже дошло до Якутска.
Появились группы в телеграм, открылась даже грибная аптека, которая работает вполне официально.
Вы наверняка видели в пабликах неадекватно ведущих себя людей, думается, что они употребляли именно такие вещества. При этом в список запрещенных веществ не попадают, при токсикологическом анализе не выявляются. Это очень большая проблема", - выразил свое мнение один из молодежных лидеров Якутска.

В полиции Якутска сообщили, что проверят магазин. В Роспотребнадзоре также обещали организовать проверку. Несмотря на легальность, шанс остановить продажу ядовитых грибов все-таки есть. Например, в 2022 году Центральный суд Красноярска удовлетворил иск краевого управления Роспотребнадзора и запретил продажу мухоморов на маркетплейсе Wildberries.

Фото: loon.site

