Общество 27.10.2025 в 09:27
Жители Бурятии смогут сфотографироваться с лоточником
Новый памятник открылся в Кяхте
Текст: Андрей Константинов
Скульптура лоточника появилась в центре Кяхты напротив универмага. Как сообщили в местной администрации, «уникальная городская скульптура лоточника посвящена традиционным русским лоточным торговцам».
«Это символ нашего прошлого и культуры торговли на улицах города. Данная работа стала частью культурного наследия и оживляет пространство, привлекая внимание жителей и гостей города. Теперь каждый сможет сделать памятное фото рядом с символом кяхтинской истории и традиций», - цитирует администрацию Кяхты телеграм-канал «Кяхта-инфо.24/7».
Напомним, через два года Кяхта будет отмечать юбилей 300-летие со дня образования. К этой дате в городе пройдет масштабное благоустройство: будут отремонтированы старые и возведены новые объекты.
«Это символ нашего прошлого и культуры торговли на улицах города. Данная работа стала частью культурного наследия и оживляет пространство, привлекая внимание жителей и гостей города. Теперь каждый сможет сделать памятное фото рядом с символом кяхтинской истории и традиций», - цитирует администрацию Кяхты телеграм-канал «Кяхта-инфо.24/7».
Напомним, через два года Кяхта будет отмечать юбилей 300-летие со дня образования. К этой дате в городе пройдет масштабное благоустройство: будут отремонтированы старые и возведены новые объекты.
Тегипамятник