Неисправный электросчетчик

Вопрос: «Куда обращаться, если электросчетчик стал показывать слишком большой расход электроэнергии?»

Дарима Баторовна Ц.

Старые индукционные приборы учета с дисковым механизмом со временем выходят из строя и могут завышать показания. Также счетчики могут быть неисправны из-за повреждений, например, внутрь попала влага или пыль. Еще причинами могут быть нарушение целостности прибора, ошибки при монтаже или замене счетчика.

Как решить проблему? Проведите самостоятельную диагностику. Отключите все электроприборы от розеток и понаблюдайте за счетчиком:

- если у вас индукционный, его диск не должен вращаться;

- если электронный, световой индикатор не должен мигать чаще одного раза в 15 минут.

Обратитесь в энергоснабжающую организацию и оставьте заявку на проверку исправности прибора. Специалисты составят акт по результатам.

Если счетчик неисправен, подайте заявление на перерасчет в МФЦ, УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую компанию, которая вас обслуживает.