Общество 17.11.2025 в 09:00

Неисправный электросчетчик

Куда обращаться?
A- A+
Текст: Номер один
Неисправный электросчетчик
Номер один

Вопрос: «Куда обращаться, если электросчетчик стал показывать слишком большой расход электроэнергии?» 

Дарима Баторовна Ц.

Старые индукционные приборы учета с дисковым механизмом со временем выходят из строя и могут завышать показания. Также счетчики могут быть неисправны из-за повреждений, например, внутрь попала влага или пыль. Еще причинами могут быть нарушение целостности прибора, ошибки при монтаже или замене счетчика.

Как решить проблему? Проведите самостоятельную диагностику. Отключите все электроприборы от розеток и понаблюдайте за счетчиком:

- если у вас индукционный, его диск не должен вращаться;

- если электронный, световой индикатор не должен мигать чаще одного раза в 15 минут.

Обратитесь в энергоснабжающую организацию и оставьте заявку на проверку исправности прибора. Специалисты составят акт по результатам.

Если счетчик неисправен, подайте заявление на перерасчет в МФЦ, УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую компанию, которая вас обслуживает.

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ мать пыталась передать сыну в СИЗО «запрещенку» под видом сахара
17.11.2025 в 10:18
Алексей Цыденов: «Для бизнеса это, конечно, не самое приятное удовольствие»
17.11.2025 в 10:11
Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
17.11.2025 в 10:00
На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей
17.11.2025 в 09:48
Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды
17.11.2025 в 09:34
87-летняя бабушка в Улан-Удэ отдала мошенникам свыше 600 тысяч
17.11.2025 в 09:06
Неисправный электросчетчик
17.11.2025 в 09:00
На перевале «Дураков» в Бурятии охотник сломал ногу
17.11.2025 в 08:50
В селе Бурятии прорвало дамбу
16.11.2025 в 16:21
В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
16.11.2025 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
Ей вернут деньги, которые «утекли» аферистке из Ставрополья
17.11.2025 в 10:00
На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей
В борьбе со снегопадами республиканские власти готовы помогать и Улан-Удэ
17.11.2025 в 09:48
В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
Там увековечили память Татьяны Эрдынеевой
16.11.2025 в 15:11
Сотрудникам дома-интерната в Бурятии зажали зарплаты на полмиллиона
Без выплат остался 41 человек
16.11.2025 в 14:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru