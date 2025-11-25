Общество 25.11.2025 в 09:20
В Улан-Удэ назначили нового главврача онкодиспансера
Наталья Дробот 19 лет отработала в ведущем онкологическом центре страны
Текст: Андрей Константинов
24 ноября новым руководителем Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера была назначена Наталья Дробот. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Наталья Дробот - уроженка Заиграевского района Бурятии. Окончила Красноярский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Кандидат медицинских наук.
«Наталья Дробот имеет многолетний опыт работы в практическом здравоохранении, из них 19 лет в ведущем онкологическом центре страны - НМИЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Помимо медицинского образования, имеет дополнительную подготовку в области менеджмента в здравоохранении, завершает обучение в магистратуре», - рассказала Евгения Лудупова.
Напомним, прежний главврач онкодиспансера уволилась после скандального случая с удалением здоровой почки у пациентки.
