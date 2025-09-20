В Бурятии пенсионерку перепутали с другой пациенткой, удалив у нее здоровую почку

Хирург в республиканском онкодиспансере перепутал пациентов и удалил у женщины здоровую почку. СУ СК России по Республике Бурятия возбудило по этому факту уголовное дело. Статья - «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Через адвокатов пострадавшая выдвинула медицинскому учреждению требование: либо пересадить ей донорскую почку, либо возместить причиненный ущерб в денежной форме.В организме нет ничего лишнего. Даже аппендикс, который хирурги периодически удаляют у людей, оказывается, нужен организму с точки зрения формирования иммунитета. А что тут говорить о почке, которая, помимо выработки гормонов, фильтрует кровь, избавляя организм от токсинов.65-летняя пенсионерка из Заиграевского района Полина Ходакина ранее не жаловалась на здоровье. Однако полтора года назад у нее обнаружили онкомаркер, который нередко возникает при онкологических процессах. На почки до этого она также не жаловалась. Местный врач порекомендовал ей обратиться в республиканский онкоцентр.- Было какое-то предчувствие, что нет у меня онкологии, что все это попусту, но послушалась врача, поехала. Вдруг что найдут, - рассказывает она. И нашли. Якобы опухоль. - Врач мне сказал: «Вам две недели на прохождение анализов, и - на операционный стол». Забегая вперед, скажем, что никакой быстрорастущей опухоли там не было.1 апреля пациентка прошла МРТ. Однако врач перепутал результаты обследования, поскольку снимок, где фигурировала почка длиной 15 сантиметров и действительно имевшая место опухоль в девять сантиметров, принадлежал совершенно другому человеку, которому и требовалась операция, а не Ходакиной, у которой почки были здоровыми.- А моя почка всего-то была десять сантиметров длиной, и, естественно, там опухоль в девять сантиметров просто даже поместиться не могла, это сразу же было видно, - возмущается она. Как обычно бывает при любых катастрофах, ошибка не приходит одна, только в комплексе. Позже минздрав республики в своем письме Полине Ходакиной напишет, что «в нарушение порядка оказания медицинской помощи накануне операции не был проведен медицинский консилиум». Кроме того, у Ходакиной второй важный метод исследования накануне операции - УЗИ почек, как отмечается в письме минздрава, «не выявил новообразование, но это не отразилось в медицинской информационной системе, а протокол обследования не передан врачу».И, наконец, третье. Когда хирург уже на операционном столе через прокол увидел на мониторе почку и визуально смог рассмотреть ее изнутри, у него не возникло сомнений, что можно рассмотреть другие варианты лечения, кроме нефрэктомии. Итог - почку вырезали, здоровую.Согласно медицинским протоколам, послеоперационный биоматериал направили в Иркутский диагностический центр для подтверждения новообразования. Но поскольку почка была здоровой, ответ пришел однозначный: онкологии нет и не было.- Я звонила в онкоцентр узнать, когда придут результаты исследования из Иркутска, это было важно для меня. В том числе узнать, насколько опасной была опухоль. Приехала в центр. А мне результаты не выдают. Я вышла на улицу и решила ехать домой. Тут выбегает медсестра отделения и выдает мне копию исследования. Я посмотрела и увидела, что в операции не было необходимости. Ехала домой как в тумане. Врачи вдруг начали мне названивать и говорить, что произошла ошибка. Вечером у меня случилась истерика, сердце заболело, скорую вызвала. Кошмар просто.А потом пришло письмо из минздрава с извинениями. Но почку не вернуть.- Что вы от нас хотите? - спросили меня в онкоцентре, - продолжает Полина Ходакина. - Я им сказала: или пересадку другой почки, или материальную компенсацию за тяжкий вред здоровью в результате вашего халатного отношения к делу. После этого никакого вразумительного диалога больше не было.Ей не оставалось другого выхода, кроме как инициировать уголовное преследование врача. Она наняла адвоката, специализирующегося на возмещении материального вреда по врачебным ошибкам, и написала заявление в Следственный комитет. Там пострадавшую приняли охотно. Далее без волокиты возбудили уголовное дело, оперативно начав сбор доказательств для уголовного процесса.По всей видимости, результат расследования уже сегодня очевиден на 100%. В этой ситуации важно даже не то, каким будет наказание, а необходимость кардинальной смены реагирования на ошибки, которые случаются в любой системе, и медицина также не застрахована от этого. В полиции, например, да и во многих других госведомствах на тяжелые ошибки сотрудников реагируют чаще всего сразу и жестко - увольнение и привлечение к ответственности. Иначе как защитить честь мундира?В медицине, особенно государственной, действуют иные порядки: врача, совершившего ошибку, в подавляющем большинстве случаев стараются сохранить. С одной стороны, понятно - опытных врачей мало, и их нужно беречь, ведь они слишком ценны, особенно оперирующие. Также врач ведь не специально хотел нанести вред - умысел отсутствовал. В деле Ходакиной речь могла идти о дичайшем совпадении факторов, приведших в итоге к врачебной ошибке.Ошибки будут всегда, вопрос лишь во времени и частоте, и 100%-ной гарантии на операционном столе никто не дает. Поэтому важно, чтобы проблема не скрывалась и не замалчивалась, а пострадавшие получали не формальные извинения, а компенсацию ущерба здоровью быстро и оперативно, чтобы не доводить до крайней меры - уголовного наказания врача. Врач - главная ценность в республике, и его необходимо беречь и поправлять, если он ошибается.Сама Ходакина сумму возможной компенсации за вред не называет.- Мне теперь, по сути, ничего нельзя: ни переохлаждаться, ни купаться, летом хожу в теплой одежде, кушать тоже могу только тщательно выверенную и вареную еду. Деликатесов, соленого, копченого нельзя, поскольку нагрузка на оставшуюся почку велика, - жалуется она.В России нет прецедентного права, но судьи ориентируются в том числе на рекомендации Верховного суда РФ, инфляционную обстановку, справедливость, а также на решения других судей по подобным делам. Так, почти десять лет назад по аналогичному делу Сахалинская областная больница выплатила материальную компенсацию в 1,7 млн рублей за ошибку хирурга, который удалил пациентке здоровую почку. Учитывая многократную инфляцию, навскидку можно теперь говорить о сумме от 3 млн рублей за потерю важного органа. Эта сумма коррелирует с регулярными и массовыми выплатами государством военнослужащим за тяжкий вред здоровью, при том, что последние сознательно идут на боевой риск. А в случаях ошибочно вырезанных органов у людей их самих вообще ни о чем не спрашивали и не предупреждали. Раз - и нет органа.О том, что необходимость оперативного решения материального вопроса при подобных ошибках крайне важна, говорит и руководитель Центра медиации и трудовых споров при Торгово-промышленной палате Бурятии Светлана Тоневицкая. По ее словам, «нет никакой необходимости доводить дело до суда и до огромных компенсаций, особенно в случаях, когда вина на 100% ясна самим медикам».- У нас в республике есть положительные примеры подобного урегулирования в рамках медитативных соглашений. Расскажу об одном из них, тоже связанном с почками. В одной из клиник Улан-Удэ хирург начал удалять женщине почку по подозрению в опухоли, которая функционально перестала работать. Уже на операционном столе врач, когда сделал разрез, с ужасом обнаружил, что перепутал и вместо левой стороны вскрыл правую. Увидел, что почка-то здоровая. Он вовремя сдал назад, зашил разрез и приступил уже к левой почке. Но, видимо, что-то произошло в голове у хирурга, и он не стал проводить операцию по удалению больной почки. Только вырезал опухоль, а сам орган сохранил. Когда больная вышла из наркоза, то обнаружила, что у нее два разреза. Поднялся скандал, - рассказывает Тоневицкая.Как отметила Светлана Тоневицкая, данный случай не стали доводить до уголовки. Дело удалось урегулировать до суда через выплату определенного вознаграждения, а также последующее длительное лечение, наблюдение и сопровождение больной врачами отделения в рамках медиативного соглашения. Врачи подписались и на лечение ее мужа. В результате хирург не был лишен права заниматься дальнейшей врачебной практикой, а лечебное учреждение, перестав упираться в очевидно проигрышной ситуации, сохранило имидж профессионального заведения. Вовремя признать ошибку - это мужество и мудрость. Кстати, в этом случае все сложилось как нельзя лучше, поскольку удаленная у пациентки опухоль в итоге оказалась доброкачественной. И врач случайно сделал ей добро. На почку перестало давить удаленное образование, и она восстановила свой функционал.