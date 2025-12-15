Общество 15.12.2025 в 12:55

В Улан-Удэ снова засудили «Бест Плюс»

На этот раз компанию призвали к ответу жильцы дома на Модогоева
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снова засудили «Бест Плюс»
Фото: архив «Номер один»
В Улан Удэ жильцы дома №6 по Улице Модогоева одержали победу в противостоянии с компанией «Бест Плюс». Они требовали от строительной фирмы устранить многочисленные недостатки, обнаруженные в новостройке. Судебная тяжба – а она сейчас завершилась только в первой инстанции – длилась долгие четыре года.

Дом по улице Модогоева, 6 сдали в эксплуатацию еще в 2017 году. Как и во многих других новостройках от «Бест Плюса», там обнаружились характерные недостатки: от протекающей крыши до течей в паркинге и проблем с вентиляцией. Устав от того, что их проблемы не решаются, жильцы изгнали «управляшку» под названием «Лазурный центр» и создали товарищество собственников недвижимости «Изумрудный М6». Оно и обратилось с иском в Арбитражный суд, потребовав от застройщика исправить допущенные в ходе строительства нарушения.

На суде представители «Бест Плюса» против удовлетворения иска возражали. При этом они приводили два основных довода. Так, по ряду претензий звучала отговорка, что предусмотренный законом гарантийный срок для их устранения в 3 года уже истек. По поводу других замечаний шла отсылка к проекту – мол, здание построено в строгом соответствии с документацией, и если там, например, чего-то не хватает, то и вины строителей в этом нет.

Суд по делу шел со скрипом: заседания часто откладывались, а иногда и вовсе прерывались на период проведения экспертиз. Тем не менее, 12 декабря Фемида все же вынесла свой вердикт. Иск ТСН «Изумрудный М6» удовлетворили частично. «Бест плюсу» выкатили список замечаний, который компания должна устранить. В частности, застройщика обязали сделать восстановительный ремонт кровли, отремонтировать ливневую канализацию в паркинге, установить водоотводные лотки и наладить систему вентиляции. 

Как быстро компания выполнит эти работы, пока не известно. Не исключено, что застройщик подаст апелляцию, и дело затянется еще как минимум на несколько месяцев.

Напомним, о домах, построенных «Бест Плюсом» со всевозможными недоделками, «Номер один» писал уже неоднократно. Жалобы жильцов новостроек были похожи – они мерзли за промерзшими стенами, страдали от протекающих крыш и нарушений в работе вентиляции, проблем с лифтами и отопительной системой. Особенно острая ситуация возникла с домом 76А по ул. Ключевская. Несколько лет назад на крыше этого дома было снято скандальное видео, где кирпичи с легкостью вынимали из стены голыми руками.

С жалобами на некачественное строительство обращались и жильцы дома по ул. Боевая, 5В, построенным тем же застройщиком. Они много лет терпели недоделки, жалуясь в «Бест Плюс», но в ответ получали лишь отписки. В итоге в 2023 году им также удалось засудить компанию.
строительство суд бест плюс

