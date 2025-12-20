Общество 20.12.2025 в 08:00
В Улан-Удэ жители дома стали заложниками лживой экспертизы
Они останутся жить в развалюхе из-за недобросовестного эксперта
Текст: Петр Санжиев
Эксперт готовил заключение о техническом состоянии ветхого многоквартирного дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Был заключен соответствующий муниципальный контракт с мэрией. Выполненное заключение оказалось с многочисленными ошибками и неточностями. События имели место в прошлом году. Но широко известно об этом стало только в 2025 году.
Документ, пропахший ложью
Недавно «Номер один» рассказал своим читателям о возмутительной ситуации, сложившейся вокруг ветхого дома 1905 года постройки. Это одноэтажный дом № 82 на ул. Революции 1905 года в Улан-Удэ.
Летом 2024 года администрация города выпустила распоряжение, которым признала дом аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения установили до конца 2034 года. Решение встревожило районную прокуратуру. Видя, что дом в ужасном состоянии, райпрокурор подал иск о сокращении срока и осенью прошлого года победил. Фемида установила новый срок - до конца 2025 года.
Мэрия Улан-Удэ подала «апелляшку», и суд второй инстанции смягчил решение. Расселить жителей постановили до конца 2026 года. Но чиновников не устроило и это. Они обратились в Восьмой кассационный суд, однако весной текущего года решение Верховного суда Бурятии устояло.
С тех пор жители пытаются попасть в программу по переселению, но безуспешно. Программы по расселению аварийных домов выходят одна за другой: сначала республиканская, потом улан-удэнская, но места в них дому не нашлось.
Жители, с которыми пообщалось наше издание, возмущены происходящим до предела. Одна из причин - они не могут добиться, чтобы понес наказание подрядчик, который составил заключение о техническом состоянии их дома. Хотя тот включил в заключение откровенную ложь. В таком виде он передал документ чиновникам, и те его приняли.
Граждане постоянно настаивали, чтобы заключение переработали и недостоверную информацию заменили на правдивую. Победить ложь оказалось нелегко. Жильцы в сентябре этого года даже пришли на прием к мэру Улан-Удэ, где по итогам разговора принято решение, что все надо привести в соответствие с реальным положением дел.
Эксперт, проводя обследование, указал, что здание не эксплуатируется и является бесхозным. Хотя на самом деле в доме проживают люди. Кроме того, эксперт вписал в заключение неверный год постройки, указав 1935-й вместо 1905-го.
- Он указал, что физический износ оценен в 82% по состоянию на 2004 год. Почему не определен процент износа на текущий момент, ведь это заключение от 2024 года? Сейчас износ, думаем, составляет 100%, - негодовали жители на встрече с «Номер один», о чем наше издание ранее уже писало.
А действительно, где информация о проценте износа на момент обследования? Ее в заключении нет.
По поводу формы собственности объекта эксперт написал «не определялась»... В реальности там есть муниципальное жилье, а также квартиры в частной собственности.
Проблема даже не в том, что эксперт солгал в этом документе. Удивляет другое: что такое заключение эксперт передал чиновникам и те его приняли, ни капли не усомнившись в его достоверности.
В этом случае людям повезло - в итоге эксперт все-таки отметил, что дом лучше всего снести. Потому что он на самом деле никуда не годится. А если в следующий раз он вновь солжет в заключении по другому улан-удэнскому дому?
Поэтому граждане хотят, чтобы эксперта привлекли к ответственности.
«Технические ошибки»
«Номер один» обратился в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ и задал ряд вопросов по поводу этой ситуации.
Как оказалось, в связи с тем, что в этом доме расположены муниципальные жилые помещения, комитет городского хозяйства 6 мая 2024 года заключил муниципальный контракт с одной из фирм на предоставление заключения о техническом состоянии дома.
- Муниципальный контракт заключен в соответствии с Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Оплата произведена полностью, - рассказал и. о. заместителя председателя КГХ по жилищно-коммунальному комплексу Олег Нимаев.
Чиновник сказал, что «допущенные в заключении технические ошибки исправлены».
Что же такое в понимании чиновника «технические ошибки»? Это что-то приравненное к опечаткам?
И заявление эксперта, что дом не эксплуатируется, находится в бесхозном состоянии, это тоже небольшая техническая ошибка? И то, что эксперт, как жалуются люди, не стал определять процент износа на момент обследования, видимо, тоже просто техническая ошибка?
Но жители, в отличие от Олега Нимаева, считают действия эксперта фальсификацией официального документа, которую он провернул с использованием своего положения. И за такой документ эксперт еще получил бюджетные деньги. Люди собираются обратиться в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку его действиям.
Будет ли муниципалитет требовать от эксперта вернуть выплаченные ему из бюджета деньги? Хотя бы частично. Комитет городского хозяйства предпочел не отвечать на этот вопрос. Очевидно, деньги в бюджет не вернутся.
Будет ли фирма, пойманная на некачественной работе за бюджетные деньги, вноситься в черный список, в Реестр недобросовестных поставщиков и т. д.? Ответа также не последовало. Судя по всему, за ложь в документе никто не наказан...
Как известно, в Бурятии, когда строительная компания-подрядчик за бюджетные средства ремонтирует дорогу, качество работы проверяют. Измеряют ширину. В дорожном полотне даже делают вырубку. Подкапывают бордюр, чтобы посмотреть, на каком основании он установлен подрядчиком.
Почему муниципалитет не проверил качество экспертного заключения? Граждане не понимают, почему власти готовы платить деньги, не проверив качество.
Правда на вопрос, будет ли комитет проверять качество аналогичных заключений этого эксперта, которые он предоставил по другим домам, мы получили ответ. Олег Нимаев сказал, что проверка проведена, замечаний нет.
Работа по экспертизе ветхих домов в Улан-Удэ будет продолжаться. В КГХ сменился председатель. Посмотрим, продолжат ли при нем возникать подобные скандалы, когда люди доходят с жалобами до мэра.
Странности с расселением
Власти готовятся к новому этапу переселения граждан из аварийного жилья. Как ранее сообщал «Номер один», 3 октября правительство республики утвердило республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025 - 2026 годы.
В перечне домов, которые планируется расселить в эту двухлетку, республиканские чиновники указали 13: семь домов - в г. Улан-Удэ и шесть - в районах Бурятии. Граждан переселят при частичной финансовой поддержке федерального бюджета.
Вскоре, 27 ноября, администрация г. Улан-Удэ утвердила собственную муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым после 1 января 2017 года на 2025 - 2027 годы». В реестре домов, которые переселят в эти годы, указано 15 домов.
Бросается в глаза, что сроки, на которые рассчитаны две программы, разные. Муниципальная программа на один год длиннее.
Как нам представляется, однотипные программы разного уровня обычно согласуются между собой. Если республиканская рассчитана на 2025 - 2026 годы, то можно было ожидать, что улан-удэнская будет принята на аналогичный срок. Но произошло другое. Чем это объясняется, не совсем понятно.
Адреса аварийных домов под переселение, перечисленные в приложениях к республиканской и муниципальной программам, совпадают частично. Это понятно: более длинная улан-удэнская программа включила в себя больше адресов.
Однако есть моменты, вызывающие вопросы.
Так, республиканская программа говорит, что из многоквартирного дома по ул. Иванова, 6, г. Улан-Удэ до конца 2026 года переселят 14 человек (137,6 кв. м). Но в муниципальной программе среди всех переселяемых к указанному сроку этого дома нет.
Как понимать несостыковку?
С другой стороны, в улан-удэнской программе отмечено, что до конца будущего года планируется расселение части дома по ул. Боевой, 11 (30 человек с 373,1 кв. м). Еще два человека с 15,2 кв. м хотят расселить до конца 2027 года.
Но в республиканской программе не указано, что в столице Бурятии с аварийного дома по ул. Боевой, 11, до конца 2026 года кого-то будут расселять. То есть выделять средства на это городу республиканские чиновники явно не предполагают. Видимо, муниципалитет хочет расселить 30 человек, опираясь на сугубо свои финансы?
Переселение граждан из аварийного жилья — очень важный вопрос. На него из бюджета выделяются солидные финансы. И когда чтение двух программ, которые приняты буквально друг за другом, вызывает непонимание, возникают вопросы. В ближайшее время постараемся прояснить, что чиновники имели в виду, принимая эти документы, если редакция получит исчерпывающие ответы.
