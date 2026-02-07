Общество 07.02.2026 в 15:25

Туристы из Бурятии смогут полететь в Индию через Улан-Батор

Новые стыковочные рейсы подготовит монгольская авиакомпания
Текст: Иван Иванов
Туристы из Бурятии смогут полететь в Индию через Улан-Батор
Монголийская авиакомпания Hunnu Air закупает канадские самолёты и в 2026 году будет больше новых рейсов, - сообщает портал AVIATION WEEK. В настоящее время у авиакомпании есть два самолёта Embraer 195-E2, которые были доставлены в апреле и декабре прошлого года. Также в её парке находятся два самолёта Embraer E190. Один из них, а также один из E195-E2, был представлен на выставке Singapore Airshow.

Компания планирует закупить ещё один самолёт Embraer через лизинг. Об этом рассказал вице-президент авиакомпании Турбулд Цэрэнхуух, комментируя события выставки. Он сообщил, что фирма ведёт переговоры с потенциальными лизингодателями и рассчитывает приобрести самолёт уже в этом году.

Hunnu Air выполняет рейсы в Пекин и Алматы, а также осуществляет внутренние и короткие маршруты. Кроме того, компания предлагает чартерные рейсы в разные страны, включая Южную Корею, Японию и Филиппины.

Один из чартерных рейсов осуществляется в Фукуок во Вьетнаме. Этот маршрут длительностью около 6,5 часов считается самым длинным маршрутом, выполняемым на самолётах Embraer E2.

В планах компании — открыть регулярные рейсы в Ташкент (Узбекистан) и Нью-Дели (Индия) уже в 2026 году. В настоящее время компания выполняет чартерные рейсы в эти города, что позволяет накапливать спрос перед вводом регулярных авиасообщений.

За последние годы доля Hunnu Air на международном рынке Монголии выросла с 5% в 2022 году до 12% сегодня, хотя внутренний рынок страны по-прежнему остается доминированным международными авиакомпаниями. Перед пандемией COVID-19 в Монголии работало семь авиакомпаний, сейчас же их более двадцати, из них только три — местные.

Фото: «Номер один»

Туристы из Бурятии смогут полететь в Индию через Улан-Батор
07.02.2026 в 15:25
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
