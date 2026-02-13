ТГК-14 заплатит жителям Улан-Удэ за январский недогрев

В 2026 году в Улан-Удэ произошли значительные изменения в системе контроля предоставления тепла от ТГК-14 и перерасчета за отопление, что сэкономит для горожан деньги по услугам ЖКХ. Это весьма актуально в сегодняшней холодной зиме.Напомним, раньше в Улан-Удэ процесс возвращения денег за плохое качество тепловых услуг был достаточно сложным: перерасчеты проводились только в случаях аварийных ситуаций, затрагивавших сразу несколько домов. Или после подачи заявлений граждан и создания специальных комиссий. Для жителей это означало необходимость обращаться в «Теплоэнергосбыт», писать заявления и ожидать бюрократических процедур, что зачастую затягивало процесс.- Однако, согласно решению депутатов горсовета, принятому в 2025 году, с 2026 контроль и перерасчеты за недопоставленное тепло осуществляются автоматически, без участия граждан, - говорит депутат городского Совета Улан-Удэ Виктор Ефремов. - Это технически стало возможным после перехода на электронную систему учета и контроля подачи тепла на всех тепловых пунктах (ТП), которые в режиме онлайн позволяют следить за количеством реально поставляемой теплоэнергии.По словам депутата, теперь городская система в реальном времени отображает ситуацию, и город может оперативно выявлять случаи недопоставки. Все это сделано для того, чтобы исключить необходимость обращения жителей с заявлениями и избавиться от бюрократической волокиты.В связи с этим перерасчет за январские недопоставки тепловой энергии, фиксируемые в отдельные дни в некоторых частях города в период сильных морозов, будет произведен автоматически.При этом Виктор Ефремов отметил, что за январский недогрев перерасчет будет выполнен только после окончания отопительного сезона — в апреле-мае 2026. В многоквартирных домах, оборудованных приборами учета, перерасчет произойдет в любом случае и более оперативно. А где их нет, это произойдет весной.Жителям Улан-Удэ больше не потребуется приходить в расчетные пункты или писать заявления, сейчас вся информация собирается и обрабатывается автоматически.Причем речь идет не только о недогреве, но и об отсутствии тепла. Благодаря автоматизации перерасчеты за недопоставленное тепло в случае аварийных ситуаций будут происходить гораздо быстрее, чем раньше.По словам Ефремова, «все эти меры направлены на повышение комфорта, прозрачности и эффективности системы коммунальных услуг в Улан-Удэ, а автоматический режим учета делает взаимодействие с жильцами проще и удобнее».Таким образом, в 2025 году власти Улан-Удэ приняли серьезные изменения в контроле системы теплоснабжения, существенно повысившие ее эффективность и прозрачность.По словам Ефремова, на всех тепловых пунктах города установлены современные датчики контроля температуры, поставляемой в сеть ТГК-14. Ранее, чтобы зафиксировать и предъявить факт недогрева, необходимо было за десять дней предупредить теплоснабжающую организацию о проверке. Естественно, что в момент проверки ситуация обычно исправлялась: давление поднимали, а температуру повышали. Результат от такого «контроля» был часто нулевым. Сейчас ситуация изменилась: городские службы получают в режиме онлайн данные по каждому тепловому пункту. Это позволяет оперативно выявлять случаи недостаточного нагрева и штрафовать ТГК при нарушениях. Новая система делает контроль более прозрачным и эффективным. Поэтому январские сложности с подачей тепла на некоторые котельные города будут разрешаться более оперативно, убежден депутат.В прошлом году ведомственная котельная «Улан-Удэстальмост», отапливающая микрорайон Зеленый, оказалась в кризисе из-за банкротства предприятия и не смогла закупить достаточное количество угля. В результате мэрия договорилась с ТГК-14, чтобы на котельную шли поставки угля с их склада. Одновременно сложилась сложная ситуация с котельной Загорска.- В 2025 году принято решение о переводе этой котельной на бурый уголь, поскольку она находится в центре жилого микрорайона, и для нас было важно резко снизить зольность и дымность на этом участке города. Однако в связи с со сложностями в поставке угля на котельную Улан-Удэстальмоста, часть его пришлось заменить на тугнуйский уголь, используемый ТГК-14. Он более теплотворный, но режимы оборудования Загорской котельной предусматривали другую марку угля. Отсюда и дым, и зольность, и рост числа жалоб граждан, - сообщил он.Кроме того, в январе и начале февраля, при начале периода сильных холодов, из-за того, что уголь на котельную поставляется, что называется, с колес, а сам он не рассчитан для котельной Загорска, зафиксировано снижение подачи теплоносителя на пять градусов по сравнению с нормативами. Так, если на подаче должно было быть 91 градус тепла, то по факту фиксировались температуры теплоносителя в 85 - 86 градусов. Жильцам домов будет произведен автоматический перерасчет в конце отопительного периода.Также весьма обнадеживающим фактором для жителей микрорайона Загорск является то, что ситуация с экологией может улучшиться уже в новом отопительном сезоне. На 2026 год выделены средства на проектирование системы водяной очистки выбросов котельной, что позволит резко их снизить.Таким образом, Улан-Удэ активно использует современные технологии в области контроля за предоставлением тепловых услуг и ищет решения в условиях нестабильной ситуации в экономике и экологии. А внедрение датчиков контроля позволяет обеспечить тепло жителям даже в сложных условиях зимы.