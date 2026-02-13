Общество 13.02.2026 в 18:14

В Забайкалье перестанут сжигать леса

Отныне профилактический отжиг признан опасным
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В Забайкалье принято кардинальное решение, которое, без сомнения, вызовет резонанс в обществе и среди специалистов: профилактические отжиги на территории лесного фонда проводиться не будут. Это означает, что каждая выявленная термоточка, каждое малейшее возгорание будет рассматриваться как полноценный пожар, требующий немедленного и профессионального реагирования. Об этом сообщает информационный портал «Чита.ру».

Забайкальский край берет пример с других регионов, где подобная практика уже доказала свою эффективность.

Министр Валерий Шрейдер, комментируя это решение, подчеркнул: «Поскольку любые термические точки будут признаваться действующим пожаром, на место будут выезжать специалисты и тушить огонь».

Такой подход призван исключить ситуацию, когда незначительные, казалось бы, контролируемые огни, провоцируют масштабные лесные пожары. Опыт прошлого года показал, что именно профилактические отжиги стали причиной 131 перехода огня на земли лесного фонда, что является недопустимо высокой цифрой.

Последствия игнорирования этой проблемы уже ощутили жители Забайкалья в 2025 году. Лесные пожары охватили значительные территории, нанеся колоссальный ущерб, особенно в окрестностях Читы. Поселки Смоленка, Карповка, Атамановка оказались в эпицентре стихийного бедствия. Огонь безжалостно уничтожил десятки дачных домов в садоводческих товариществах. Особенно пострадало СНТ «Локомотив-82», где пламя испепелило 47 земельных участков с надворными постройками и 14 жилых домов.

Переход к новой системе, где каждый очаг возгорания будет рассматриваться как пожар, требует пересмотра тактики и стратегии борьбы с огнем. Это подразумевает усиление сил и средств пожаротушения, повышение готовности оперативных служб и более строгое соблюдение правил пожарной безопасности на всех уровнях.

Забайкалье лес

