Общество 16.06.2026 в 17:03

В Улан-Удэ возникла проблема с искусственным островом

Власти ищут на объект нового подрядчика
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ возникла проблема с искусственным островом
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Улан-Удэ объявлены новые торги на создание искусственного «острова» на реке Уда, где впоследствии должен быть построен межвузовский кампус. Причиной этого стало расторжение контракта с прежним подрядчиком.

Напомним, в начале этого года Управление капитального строительства правительства Бурятии провело конкурс на разработку проекта и создание искусственного земельного участка в устье реки Уда (в створе улиц Ленина – Свободы – Куйбышева). Стартовая цена контракта составляла 273 миллиона рублей. По итогам торгов победителем признали компанию «Энергострой», которая предложила выполнить работы за 257 миллионов рублей. Согласно контракту, подписанному 28 марта, их должны были завершить уже к 30 октября 2026 года.

Однако к выполнению работ «Энергострой» так и не приступил, а подписанный контракт был расторгнут по соглашению сторон. Из-за этого Управлению капстроительства теперь пришлось объявлять новые торги. Их стоимость, правда, уже подросла до 277 млн рублей. Сроки выполнения работ также немного сдвинуты – до 20 ноября 2026 года.

Как уже сообщал «Номер один», согласно техзаданию, подрядчик должен будет разработать проект и создать искусственный земельный участок площадью 6 гектар. Затем там надо будет провести благоустройство, включающее озеленение, создание ограждений, подъездов и проездов, а также парковки на 628 машино-мест. Также на площадку должен быть предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

Отметим, что строительство кампуса включено в мастер-план Улан-Удэ. Его стоимость предварительно оценивается в 16 млрд рублей, деньги выделит федеральный бюджет. Кампус будет включать в себя общежития, учебный корпус, лаборатории с оборудованием и т.д.
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