Общество 13.01.2025 в 17:36

Строительство межвузовского кампуса в Улан-Удэ может начаться уже в этом году

Сейчас его проект проходит госэкспертизу
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Текст: Андрей Константинов
Строительство межвузовского кампуса в Улан-Удэ может начаться уже в этом году
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Проект строительства межвузовского кампуса в Бурятии находится на завершающей стадии государственной экспертизы, после чего начнется фактическое строительство объекта. Напомним, он является частью мастер-плана города Улан-Удэ, утвержденного по прямому поручению президента России Владимира Путина.

– Завершена разработка проектно-сметной документации строительства межвузовского кампуса «Байкал», и мы сейчас вошли в госэкспертизу, – сообщила первый заместитель министра образования и науки Бурятии Наталья Сандакова. – При положительном результате уже в этом году начнется строительство кампуса.

Кампус изменит образ высшего образования в Бурятии. Он предполагает создание общей площадки для пяти ведущих вузов: БГУ, ВСГТУ, сельхозакадемии, института культуры и Бурятского института инфокоммуникаций (филиал) СибГУТИ. В кампусе создадут современный учебный лабораторный корпус с необходимым оборудованием, который позволит усилить подготовку по медицинскому, инженерному, биотехнологическому, сельскохозяйственному направлениям.

– Также там будет большой блок айти и всё, что связано с гуманитарной составляющей, потому что в рамках межвузовского кампуса мы предполагаем и продолжение развития партнерских отношений с Монголией и обучение монгольских студентов, – добавила Наталья Сандакова.

В состав кампуса помимо учебно-лабораторного корпуса войдут студенческие общежития на 2018 мест со спортивным центром, дом для преподавателей на 30 квартир, наземные автостоянки, комплекс открытых спортивных площадок. Межвузовский кампус построят на средства федерального бюджета – 16 млрд рублей, первые 500 млн из которых поступят в республику уже в 2025 году.

Для строительства образовательного объекта в центре Улан-Удэ создадут искусственный земельный участок на месте слияния рек Уда и Селенга, подрядчику предстоит соединить остров Счастье с городской набережной.
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