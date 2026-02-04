Общество 04.02.2026 в 14:16

Искусственный «остров» в Улан-Удэ обойдется в 273 миллиона рублей

Его должны возвести уже к концу октября
Текст: Андрей Константинов
Искусственный «остров» в Улан-Удэ обойдется в 273 миллиона рублей
Фото: пресс-служба правительства РБ
Управление капитального строительства правительства Бурятии объявило открытый конкурс на разработку проекта и создание искусственного земельного участка в устье реки Уда (в створе улиц Ленина – Свободы – Куйбышева). На нем впоследствии должен быть построен межвузовский кампус.

Стартовая цена контракта составляет 273 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 19 февраля, а итоги торгов подведут 25 февраля.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет разработать проект и создать искусственный земельный участок площадью 6 гектар. Затем там надо будет провести благоустройство, включающее озеленение, создание ограждений, подъездов и проездов, а также парковки на 628 машино-мест. Также на площадку должен быть предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

«Организация подъездов должна исключать помехи основному транспортному потоку на прилегающих улицах и движению пешеходов. Планировочные и дизайнерские решения территории должны быть гармонично интегрированы в существующую архитектурно-пространственную среду населённого пункта и учитывать характер близлежащих объектов», - отмечается в техзадании.

На реализацию проекта отводится весьма небольшой срок: все работы должны быть выполнены уже к 30 октября 2026 года.

Напомним, строительство кампуса включено в мастер-план Улан-Удэ. Его стоимость предварительно оценивается в 16 млрд рублей, деньги выделит федеральный бюджет. Кампус будет включать в себя общежития, учебный корпус, лаборатории с оборудованием и т.д.

«Мы привезем туда лучших преподавателей со всей России, мы под них специальное жилье строим, для этих преподавателей, чтобы привезти. У нас будут совместные программы с ВУЗами. Поэтому кампус - это по-настоящему крутая тема, мне нравится, я ее доведу до конца», - заявлял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
строительство кампус

