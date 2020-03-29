29.03.2020
Гуляющих по улицам жителей Улан-Удэ убедительно просят вернуться домой

Гуляющих по улицам жителей Улан-Удэ убедительно просят вернуться домой

Администрация и Совет отцов на протяжении недели будут проводить рейды по стадионам и детским площадкам

В социальных сетях и мессенджерах распространилась фейковая информация о том, что в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года, полицейские Бурятии будут ограничивать передвижение граждан и принудительно помещать в места проживания. В администрации города Улан-Удэ сообщили, что в течение недели комитет по образованию совместно с Советом отцов проведет рейды по школьным стадионам и детским площадкам с целью информирования населения о соблюдении мер профилактики и соблюдения карантинных мероприятий. Иными словами, гуляющим горожанам будут объяснять, почему важно находиться в эти дни дома.

"Комитет по образованию просит родителей соблюдать рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на период ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции. К местам общественного пользования,  которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми", - сообщили в мэрии.

Тем временем, мобильные группы проводят проверку соблюдения Указа главы Республики Бурятия в Железнодорожном районе. О нарушениях незамедлительно сообщается в МВД по РБ.















А мы напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность. МВД Бурятии призывает внимательно относиться к публикуемой в сети и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.

Еще раз обращаем ваше внимание, достоверная информация о рейдах будет публиковаться на нашем сайте оперативно. 

Фото: "Номер один", администрация Улан-Удэ
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