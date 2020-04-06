У-УППО ввело режим простоя до 30 апреля

Зарплата работникам на это время определена в размере 2/3 тарифной ставки, оклада



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение У-УППО с 6 по 30 апреля ввело режим простоя в связи с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19). Приказ (копия имеется в распоряжении «Номера один») об этом подписал временный генеральный директор предприятия Владимир Лучников.



Как отмечается в документе, он принят на основании указов президента РФ и главы Бурятии. А также – «в связи невозможностью обеспечения удаленной работы (исходя из специфики деятельности организации) и ухудшением финансового положения».



Простой (временно приостановка деятельности по независящим от работодателя и работников причинам) вводится в отношении всех структурных подразделений объединения и работников, за исключением отдельного списка, который находится в приложении к приказу.



В период простоя работники не должны находиться на рабочих местах. В случае необходимости выполнять работу удаленно. Служба занятости будет уведомлена о введении простоя.



Оплата работникам «приборки» в дни простоя будет производиться соответствии со статьей 157 Трудового кодекса РФ (в размере 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя).



Впрочем, дата окончания простоя может быть изменена, исходя из стабилизации эпидемиологической обстановки и соответствующих указаний руководства страны и Бурятии.



Коллектив предприятия возмущен, свидетельствуют наши источники в У-УППО. Однако, судя по всему, руководство объединения нашло способ, как официально, законно и легально избавить себя от переплат по зарплате.



Фото: uuppo.ru

