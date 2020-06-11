«Лесные» жители Бурятии в шаге от шанса на нормальную жизнь

В первом чтении принят законопроект, определяющий статус лесных поселков в пределах Байкальской природной территории



Госдума РФ 10 июня приняла в первом чтении законопроект о внесении изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Поправки, разработанные минприроды России, позволят определить статус лесных поселков на Байкальской природной территории, сообщила пресс-служба ведомства.



Документ устанавливает возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, находящихся в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в земли населенных пунктов. Такие населенные пункты могут быть образованы из вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки древесины. Эта мера распространяется только на те лесные поселения, которые не расположены на особо охраняемых природных территориях.



Отметим, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории расположено 11 лесных поселков: десять в Бурятии (п. Усть-Баргузин, с. Гусиха, с. Журавлиха, с. Адамово, с. Зорино, с. Макаринино, п. Золотой ключ, п. Солнечный, п. Томпа, п. Перевал) и один - в Иркутской области (п.Нижний Кочергат).



Принятый Госдумой РФ в первом чтении закон о внесении изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал» разработан во исполнение поручения президента РФ и призван обеспечить нормальную жизнь людей, проживающих в лесных поселках, без причинения вреда уникальной экосистеме центральной экологической зоны Байкальской природной территории.



Фото: selorodnoe.ru

