В Байкальском заповеднике проснулись более 50 медведей

«Задиры», «закусы», «почёсы» и очные встречи с косолапыми рассказали ученым об их численности



Численность бурого медведя в Байкальском заповеднике находится на стабильном уровне. Это показал завершившийся весенний учет. В ходе него в заповедной тайге у Байкала обнаружен 51 косолапый, сообщили в пресс-службе резервата.



Весенний учет бурого медведя - плановое мероприятие и проводится ежегодно. В этом году в связи с ранним сходом снежного покрова и установлением положительной температуры воздуха медведи пробудились от зимнего сна раньше обычного. Первые следы были отмечены еще в 15 числах апреля, когда косолапые на снегу оставили «письма» о своем пребывании. В сибирской тайге зимний сон медведей составляет 130–150 дней, в зависимости от погодных условий и от того, как животные запаслись жировым запасом на зиму.



Как правило, учет бурого медведя проводится в мае, но в этом году работы по мониторингу бурого медведя проводились с 23 апреля до 26 мая. Учет проводился на территории всех лесничеств Байкальского заповедника согласно методическим рекомендациям по учету бурого медведя. Всего в рамках учетных работ пройдено почти 170 километров маршрутов.



Следы жизнедеятельности косолапого (следы, разорение муравейников, копки нор бурундука и его кладовых, «задиры» и «закусы»), а также визуальные встречи регистрировались в карточках учета наблюдателей. После обработки всех карточек и экстраполяции данных учета на территорию и произведен расчет численности.



Бурый медведь – хозяин тайги, раскинувшейся у хребта Хамар-Дабан. В заповеднике медведь является обычным видом, здесь есть все условия для его обитания. После пробуждения зверь начинает посещать места с проталинами, открытыми пространствами, склоны южной экспозиции, где питается оставшейся ягодой. Ищет муравейники, чтобы полакомиться личинками муравьев. Позже появляется первая растительность. Медведи охотно посещают плантации только что проросшей черемши. Ну, а потом они уже переходят на смешанное питание.



Медведь, как и многие другие животные, имеет свой территориальный участок, Он регулярно обходит его, делает «затесы», метит, тем самым дает знать другим обитателям тайги, что эта территория уже занята. По границам своего участка медведи имеют свои «пограничные столбы» – это маркировочные деревья, на стволах которых оставляют «задиры», сдирая кору когтями. А вот если медведи оставляют «закусы» на деревьях, то считается, что здесь как бы уже «дом» хозяина тайги – он чаще всего сюда наведывается. А на некоторых маркировочных деревьях медведи оставляют метки от «почесов» – это их излюбленные деревья. Причем интересно, что на таких деревьях «почесы» оставляют не только «хозяин» участка, но и медведи-соседи. Животное, оставляя эти метки, раскрывает краткую информацию о себе: считается, что чем выше на стволе дерева оставлены «задиры» или «закусы», тем медведь больше, и другие медведи, получая эту информацию, будут уважительнее себя вести. Вряд ли, молодые особи захотят повстречаться с таким соперником.



Фото: baikalzapovednik.ru

