В Улан-Удэ пройдет проверка общественного транспорта

С начала года в столице Бурятии зарегистрировано 34 ДТП с участием автобусов



В Улан-Удэ завтра сотрудники ГИБДД и представители Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора проведут проверку безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом, сообщили в МВД по Бурятии.



Пройдут сплошные проверки на конечных остановках пассажирского транспорта на соответствие установленным требованиям технического состояния и конструкции транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров, а также на соблюдение водителями автобусов и должностными лицами режимов труда и отдыха водителей. При наличии оснований будут приняты меры к прекращению перевозки пассажиров и исключению дальнейшего движения автобусов. Стоит отметить, что с начала года в Улан-Удэ зарегистрировано 34 ДТП с участием автобусов.



Управление ГИБДД напоминает, что основная цель проверки - повышение безопасности и качества перевозки пассажиров общественным транспортом и снижение аварийности с участием водителей маршрутных транспортных средств.



Фото: ГИБДД

