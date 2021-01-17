В Северобайкальске горел гаражный кооператив

Пострадавших нет, из боксов было эвакуировано 22 автомобиля



В Бурятии в Северобайкльске накануне в 18:20 по местному времени на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступила информация о загорании гаражного бокса по проспекту 60 лет СССР.



На момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части шеть гаражей горели изнутри, предварительно горела кровля над 12-ю гаражами, наблюдалось плотное задымление под металлической кровлей на всей площади гаражного кооператива.



Специалисты МЧС России подали шесть стволов, а также проложили две магистральные линии. В 19:23 пожар был локализован, в 20.30 ликвидировано открытое горение.



Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего из гаражного кооператива было эвакуировано 22 автомобиля. На тушение привлекались 21 человек и четыре единицы техники.



Причина пожара устанавливается. Дознавателями МЧС России рассматривается одна из основных версий - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.



Фото: 03.mchs.gov.ru

