Фото дня: Улан-Удэ утопает в "праздничном" мусоре

Жители столицы Бурятии жалуются на антисанитарное состояние дворов

Три дня праздников в Бурятии сделали свое дело. Как и полагается, по все видимости, сотрудники ЭкоАльянса как и многие другие жители Бурятии отдыхают и празднуют Сагаалган. И, как следствие, мусор в эти дни вывозит мало кто. В соцсетях люди жалуются на бардак во дворах. Мусорные пакеты уже не помещаются в контейнеры."Не вывозится уже 4 дня мусор, Экоальянс вы где??? Во дворе домов ул. Ключевская 12 и 14", - пишет автор.Ему вторят жители других домов по Ключевской: "Ключевская 6д аналогичная ситуация..".А вот те, до кого уборщики мусора все-таки добрались, жалуются их на работу. "Половину высыпал на землю и не убрал", - пишет анонимный автор.А это в Кяхтинском районе. Здесь, кажется, празднуют постоянно.Бардак, не иначе.Фото: Аноним 03