В Улан-Удэ ученые разработали установку для снижения вредных выбросов от печей

Разработка уже признана успешной и получит дальнейшее финансирование





Альтернативное решение проблемы загрязнения воздуха от печного и котельного отопления в Улан-Удэ предложили ученые Бурятской сельхозакадемии. Как сообщили в пресс-службе вуза, ассистент кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Анна Коновалова и доцент и заведующий кафедрой «Технический сервис в АПК и общеинженерные дисциплины» Виктор Коновалов разработали систему очистки твердотопливных печей и котельных от окиси углерода и его монооксида.

Работа над установкой велась с 2019 года при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и министерства промышленности и торговли РБ. Установка менялась и модифицировалась, и в 2020 году систему очистки установили на печную трубу частного дома на весь отопительный сезон. В течение этого времени ученые следили за качественной работой установки и брали пробы дыма на содержание окиси углерода – ядовитого вещества. Специальные приборы – газоанализатор Testo-310 и насос для исследования степени фильтрации выбросов аэрозолей - показали стабильно хорошие результаты. В результате сравнительного анализа дыма газоанализатором выяснилось, что при выключенном положении концентрация монооксида углерода соответствует 31590 млн−1 (ppm), при включенном – 13308 млн−1 (ppm).





Принцип работы установки основан на законе функционирования электростатических фильтров, который состоит в применении сил притяжения электростатики. Очищаемый воздух проходит сквозь камеру ионизации, где фракции загрязнителя подвергаются воздействию электрического поля высокого напряжения и получают положительный заряд. Далее, данные частицы притягиваются и собираются на отрицательно заряженных осадительных пластинах коллектора пыли.На реализацию проекта сотрудники академии получили грант по программе «Умник-2019» в размере 500 тысяч рублей. 24 апреля ученые успешно защитили первый этап реализации. Разработка имела положительный отклик и получит дальнейшее финансирование от Фонда содействия инновациям РФ.Фото: БГСХА, «Номер один»