Спорт 01.07.2026 в 11:28

Стрельбу из бурятского лука включили во Всероссийский реестр видов спорта

«Сур харбаан» прошел согласование
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Текст: Карина Перова
Стрельбу из бурятского лука включили во Всероссийский реестр видов спорта
Фото: канал в МАХ Ивана Козырева

На заседании комиссии министерства спорта России по признанию видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта прошел согласование «Сур харбаан» (стрельба из бурятского лука).

«Это важнейший шаг на пути развития нашего национального вида спорта, который открывает большие перспективы для «Сур харбаан» уже на всероссийском уровне», - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Отдельные слова благодарности за поддержку он выразил министерству спорта России и первому заместителю министра Одесу Байсултанову.

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стрельба из бурятского лука

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