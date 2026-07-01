Стрельбу из бурятского лука включили во Всероссийский реестр видов спорта

На заседании комиссии министерства спорта России по признанию видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта прошел согласование «Сур харбаан» (стрельба из бурятского лука).

«Это важнейший шаг на пути развития нашего национального вида спорта, который открывает большие перспективы для «Сур харбаан» уже на всероссийском уровне», - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Отдельные слова благодарности за поддержку он выразил министерству спорта России и первому заместителю министра Одесу Байсултанову.