Бурятские военные стали победителями всеармейского этапа «Танкового биатлона»

Кяхтинские солдаты вновь двигаются к победе

Команда Восточного военного округа стала победителем всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон», который проходил в Челябинской области.

- Команда состоит из экипажа танкистов с города Борзя, Забайкальский край и 2-х танковых экипажей мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Кяхта (Республика Бурятия), - сообщили в ВВО.

В ближайшее время команда ВВО начнёт подготовку для участие в международном этапе конкурса, который состоится в подмосковном Алабино в августе текущего года.

Напомним, команда держит первенство уже не первый год: в 2020 году команда из Бурятии стала чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году Российским танкистам удалось завоевать золото в конкурсе, пройдя трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд. Наша команда установила новый рекорд скорости на соревнованиях, разогнав бронемашину до скорости в 84 километра в час. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам и составлял 82 километра в час.





фото: ВВО