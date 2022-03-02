В Бурятии банки ждут новых ставок по «Дальневосточной ипотеке»

С 1 марта в Бурятии начались задержки в оформлении новых ипотечных кредитов по госпрограммам, в частности, по «Дальневосточной ипотеке».- Сбербанк, ВТБ и другие банки продолжают выдавать ипотечные кредиты с господдержкой, оформленные до 26 февраля. Что касается одобрения новых кредитов, то все ждут изменения процентных ставок в связи с ростом ключевой ставки Банка России до 20%, поэтому вопрос поставлен на паузу, - сообщила улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева.Что касается обычных ипотечных кредитов, то ставки по ним уже резко выросли. Так, Сбербанк объявил о повышении с 1 марта ипотечных ставок до 18,6% годовых. В Россельхозбанке все ипотечные программы начинаются от 23,6% годовых и практически не зависят от категорий заемщиков.- Все будет зависеть от того, какие ставки будут установлены для «Дальневосточной ипотеки» и другим программам с господдержкой, - сообщают участники рынка. - Естественно, что по ставкам выше 20% годовых в Улан-Удэ никто брать кредиты не будет.Предстоящее повышение ставок по льготным программам, судя по всему, связано не только с ростом ключевой ставки Банка России, но и со сложной экономической ситуацией, в которой бюджет РФ оказался после начала специальной операции российских войск на Украине и введением западных санкций.Фото: pixabay.com