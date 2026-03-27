Экономика и бизнес 27.03.2026 в 14:14

Китайская компания в Забайкалье уничтожила плодородный слой земли

Россельхознадзор оштрафовал организацию на 27 миллионов рублей
Текст: Иван Иванов
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю установило факт нарушения экологического законодательства со стороны ООО «Горнорудная компания „Хуатай“». Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2023 году предприятие, расположенное в Нерчинско-Заводском районе, грубейшим образом нарушило земельное законодательство, ведя разведку и добычу полезных ископаемых на землях, предназначенных для сельского хозяйства. 

Главное нарушение заключалось в том, что без разрешения был снят и перемещён плодородный слой почвы на участке более 10 тысяч квадратных метров. За это серьёзное экологическое нарушение компанию привлекли к административной и гражданско-правовой ответственности в рамках закона «Об охране окружающей среды». Закон предусматривает возмещение причиненного природе ущерба по установленным нормативам и расчётам. Арбитражный суд Забайкальского края полностью поддержал требования Россельхознадзора и постановил взыскать с ООО «Горнорудная компания „Хуатай“» более 27 миллионов рублей в бюджет Нерчинско-Заводского района.

В компании агентству «Чита.Ру» сообщили, что судебное разбирательство ещё не завершено и решение будет оспариваться. Представители предприятия подчеркнули, что действуют строго в рамках процессуального законодательства и воздерживаются от публичных оценок до момента вступления решения суда в законную силу.

ООО «Горнорудная компания „Хуатай“» разрабатывает Березовское месторождение, которое находится в Нерчинско-Заводском районе недалеко от пункта пропуска через границу с Китаем — Олочи. На месторождении добывается железная руда, и по информации правительства Забайкалья, планируется добывать до 10 миллионов тонн руды ежегодно. Эти планы были закреплены подписанием соответствующего соглашения на Восточном экономическом форуме в 2024 году.

Учредителем и основным акционером ООО «Горнорудная компания „Хуатай“» выступают китайские компании. Согласно данным ЕГРЮЛ и открытым источникам, владельцами компании являются юридические лица из КНР.
