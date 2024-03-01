Экономика и бизнес 01.03.2024 в 16:47
«Час с торгпредом РФ в Монголии» проведут для бурятского бизнеса
Текст: Иван Иванов
Центр поддержки экспорта Республики Бурятия при поддержке правительства Республики Бурятия проведет бесплатную онлайн-видеоконференцию «Час с Торгпредом РФ в Монголии», которая состоится 5 марта в 10:00 по времени Улан-Удэ на платформе Яндекс.Телемост.
В мероприятии могут принять участие представители малого и среднего бизнеса Республики Бурятия, ведущие или планирующие начать внешнеторговую деятельность по поставке продукции или предоставлению услуг на экспорт.
В ходе мероприятия Торговый представитель РФ в Монголии расскажет слушателям об особенностях ведения переговоров с партнерами из Монголии, направлениях развития Монголии, в которых есть перспективные ниши для российских производителей, специфике заключения контрактов с монгольскими партнерами.
Желающие принять участие могут направить заявку на электронный адрес: [email protected]. А также по возникшим вопросам можно обратиться в Центр поддержки экспорта Бурятии по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65, бизнес-отель GREENWICH, 1 этаж, а также по телефонам: тел. 8-800-30-30-123 (доп. 126, 127, 128, 131), 8-950-384-22-62 Сэсэг.
В мероприятии могут принять участие представители малого и среднего бизнеса Республики Бурятия, ведущие или планирующие начать внешнеторговую деятельность по поставке продукции или предоставлению услуг на экспорт.
В ходе мероприятия Торговый представитель РФ в Монголии расскажет слушателям об особенностях ведения переговоров с партнерами из Монголии, направлениях развития Монголии, в которых есть перспективные ниши для российских производителей, специфике заключения контрактов с монгольскими партнерами.
Желающие принять участие могут направить заявку на электронный адрес: [email protected]. А также по возникшим вопросам можно обратиться в Центр поддержки экспорта Бурятии по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65, бизнес-отель GREENWICH, 1 этаж, а также по телефонам: тел. 8-800-30-30-123 (доп. 126, 127, 128, 131), 8-950-384-22-62 Сэсэг.
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