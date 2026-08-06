Экономика и бизнес 06.08.2026 в 15:37

Туристический налог пополнил бюджет Бурятии на 14,3 млн рублей

Сейчас он действует в 50 муниципальных образованиях
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Текст: Карина Перова
Туристический налог пополнил бюджет Бурятии на 14,3 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

За первые шесть месяцев 2026 года туристический налог пополнил бюджет Бурятии на 14,3 млн рублей. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Рост обусловлен увеличением количества муниципалитетов, где введен туристический налог. С 2026 года он действует в 50 муниципальных образованиях, в том числе в Улан-Удэ, Баргузинском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Заиграевском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Тункинском, Кяхтинском и Хоринском районах.

Налог зачисляется в местные бюджеты. Полученные средства направляются, в том числе на благоустройство туристических зон, ремонт дорог, обустройство пешеходных маршрутов, пляжей и др.

Ставку туристического налога муниципальные власти устанавливают самостоятельно с учетом сезонности и категории средств размещения, но в рамках федерального лимита: в 2026 году максимальная ставка составляет 2%, но не менее 100 рублей за сутки. Также муниципалитеты могут устанавливать дополнительные льготы по налогу.

«Плательщиками налога являются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в средствах размещения (гостиницы, отели, хостелы и др.). В настоящее время в республике 299 налогоплательщиков туристического налога и 342 объекта, включенных в реестр классифицированных средств размещения. По итогам первого квартала почти 76 тысяч граждан воспользовались услугами по временному размещению, что в 3.1 раза превышает показатель прошлого года», - добавили в УФНС России по Республике Бурятия.

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