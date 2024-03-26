Алексей Баиров: «Искусственный интеллект помогает нам эффективно развивать сеть»

Составить представление о том, как искусственный интеллект участвует в развитии связи, даже не зная специфики технологических процессов, можно на нашем сайте





Erid: 2Vfnxvo7UtaСегодня искусственный интеллект или, как его нередко называют, ИИ, используется достаточно широко и доступен в повседневной жизни. И он ближе к нам, чем можно было подумать: многие из нас, кто пользуется сетью Tele2, практически постоянно сталкиваются с этой технологией. Как взаимосвязаны между собой мобильная связь и искусственный интеллект, помог разобраться директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров. А заодно рассказал, как оператор улучшает связь в республике, жители каких поселков и сел впервые получили доступ в интернет и как меняется туристический трафик от года к году. Подробности – в материале.– Начну с того, что приоритетная задача нашей компании – предоставлять качественную связь всем нашим абонентам. Для этого мы постоянно развиваем сеть, а искусственный интеллект помогает нам делать это более эффективно.Во-первых, алгоритмы ИИ позволяют обеспечить клиенту ту самую мобильность, которую мы так ценим в сотовой связи. «Робот» находит ближайшие к мобильному телефону объекты связи, фиксирует их соседство и определяет приоритетность подключения. Во время движения абонента, искусственный интеллект обеспечивает непрерывное, бесшовное переключение смартфона между базовыми станциями, чтобы сигнал не пропадал.Во-вторых, технологии ИИ задействованы на этапе планирования сети. Специальные алгоритмы позволяют на основе аналитики Big Data сопоставить огромный ряд факторов, которые могут повлиять на эффективность работы базовой станции в конкретной геолокации. Это наличие радиооборудования и абонентских устройств, особенности природного рельефа, жилой застройки и многие другие аспекты. Иными словами, искусственный интеллект помогает нам выбрать лучшие локации для стройки.В-третьих, специальная технология помогает оптимально распределить нагрузку на сеть, повышая ее надежность и наращивая качество.– Говоря простыми словами, искусственный интеллект, исходя из своих алгоритмов, определяет, в каком диапазоне частот клиент получит самую качественную связь в данный конкретный момент.Клиента, который находится в зоне уверенного сигнала от конкретной базовой станции, ИИ старается подключить к самому высокому диапазону частот из имеющихся у оператора. Это позволяет, с одной стороны, дать абоненту максимально высокие скорости интернета, с другой – высвободить ресурс на более низких частотах для клиентов, находящихся на удалении от вышки.Если число пользователей в радиусе действия этой же базовой станции начинает стремительно расти, ИИ может «принять решение» переключить часть абонентов на другой диапазон частот. К примеру, из 150 человек сто клиентов по-прежнему останутся в самом высоком диапазоне, а еще 50 автоматически переключатся на другую частоту. При этом каждый из пользователей получит максимальный сервис и самые высокие скорости интернета. Так в Tele2 работает технология балансировки нагрузки.Или, наоборот: искусственный интеллект, в зависимости от возможностей смартфона у клиента, «предлагает» телефону объединить несколько диапазонов, чтобы увеличить ширину канала и ускорить передачу данных. Происходит агрегация частот между секторами одной или нескольких базовых станций, и интернет у клиента начинает «летать» быстрее.– Активность клиентов действительно растет по экспоненте. В 2023 году трафик в сети Tele2 в Бурятии вырос на 19% год к году. В условиях растущей нагрузки на сетьмы модернизируем оборудование и устанавливаем новое. Улучшаем связь в Улан-Удэ и пригороде, прокачиваем сеть в туристических локациях и на автодорогах. Еще мы непрерывно расширяем покрытие, охватывая новые населенные пункты.– Хара-Хужир, Хурга, Алаг-Шулун в труднодоступном Окинском районе. Поселок Моногой в Баунтовском эвенкийском районе. И еще десятки небольших населенных пунктов в самых разных уголках республики.В прошлом году услуги Tele2 стали доступны жителям 29 сел и поселков Бурятии. Мы рады, что развитие нашей сети в республике уже на таком уровне, когда мы можем предоставить связь в маленькие села, улусы. Во многие мы пришли первым из операторов. Это более 5000 человек, которые теперь открывают для себя новые возможности с помощью мобильного интернета и могут оставаться на связи с близкими, даже если они далеко.– В Улан-Удэ мы повышаем качество там, где абоненты качают особенно активно, и там, где раньше наблюдались перебои. Прокачиваем сеть в спальных и центральных районах, в крупных торговых центрах и важных спортивных объектах, на территории парков, промзон и СНТ. Важно, чтобы наши клиенты могли пользоваться качественной связью в любом месте, где бы они ни находились.В прошлом году мы ускорили мобильный интернет на Ключевской улице в районе расположения МФЦ «Мои документы». Улучшили связь внутри и вокруг зданий, где находятся региональный центр по стрельбе из лука, центр единоборств «Патриот», аграрный колледж, республиканская детско-юношеская библиотека. И это лишь несколько примеров.В этом году инженеры Tele2 успели провести улучшения на десятках улиц и ключевых локаций в Железнодорожном и Октябрьском районах. В том числе ускорили мобильный интернет в жилых микрорайонах «Шишковка», «Сосновка» и в районе транспортной развязки с «Беркутом».Хорошее покрытие и надежность сети позволяют нам интегрировать современные цифровые технологии в инфраструктуру города. Привычные уже для горожан вещи – например, какие-то автоматизированные точки питания, определенные информационные табло и экраны – работают на сети Tele2, и, надеюсь, делают Улан-Удэ комфортнее для жителей и гостей города.Практически во всех. В прошлом году, к примеру, мы улучшили качество связи в Закаменске, Северобайкальске, Кяхте, Гусиноозерске, Аршане, Ниловой Пустыни, Орлике и многих других городах, поселках и селах республики.Особое внимание в Tele2 уделяют туристическим зонам вокруг Байкала, ведь это место притяжения не только туристов, но и самих жителей Бурятии. Каждый год c помощью обезличенных данных мы анализируем, какими темпами растет туристический трафик, и заранее готовим сеть к сезону.Несколько интересных фактов из исследования big data Tele2 по итогам 2023 года: пик туристической активности в Бурятии приходится на июль-август – в прошлом году в это время в республике побывала треть годового объема туристов. Основную долю турпотока обеспечили иркутяне – почти 50% всех отдыхающих. Еще 15% составили хабаровчане и забайкальцы. В целом турпоток в Бурятию среди клиентов Tele2 вырос на 12% год к году.– Безусловно. Мобильная сеть, как живой организм, требует постоянного внимания и кропотливой работы. На 2024 год у нас большие планы в части развития сетевой инфраструктуры. Мы будем точечно наращивать качество в тех местах, где это необходимо, и будем делать это максимально интенсивно. И, конечно, вместе с качественной связью мы продолжим предлагать нашим клиентам оптимальные по наполнению тарифы, уникальные услуги и высокий сервис.