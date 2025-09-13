Китайская валюта может подорожать до 13 рублей за юань

В пятницу курс юаня вырос до 11,7 рубля за юань. За прошедшую неделю он подорожал на 3,5%.

SberCIB Investment Research спрогнозировал на сентябрь курс рубля на конец 2025 года в базовом сценарии: ослабление рубля до справедливого уровня - 13 рублей за юань.

Аналитики отмечают, что в случае реализации благоприятного сценария - ослабления геополитической напряженности и выхода на мирные переговоры по украинскому кризису - возможны улучшения перспектив российского экспорта. Тогда рубль может остаться крепким до конца года на уровне 11,3 рубля за юань.

Между тем Евросоюз завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что ЕС, в частности, изучает дополнительные ограничения на продажу российской нефти.



В связи с ростом курса юаня, на который приходится львиная доля расчётов по импорту, в Бурятии ожидается рост цен на китайские товары.