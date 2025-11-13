Уральская формула успеха

Сегодня Карабаш превратился в комфортное пространство для жизни и для работы. Здесь появились чистые улицы, современные спортивные комплексы, торговый центр с кинотеатром и благоустроенная набережная. По просьбе жителей был возведен храм Иоанна Златоуста. В 2025 году стартовал амбициозный проект «Новый Карабаш», включающий строительство жилого комплекса «Медный» на 2200 квартир. В январе этого года более сорока семей совершенно бесплатно получили ключи от новых квартир, часть из которых была распределена путем народного голосования.





Михеевский ГОК в Варненском районе Челябинской области, построенный менее чем за два года на месте «чистого поля», тоже представляет собой образец современного промышленного предприятия. Как отмечают на производстве, «получилась действительно красивая территория, радующая глаз». Комбинат ежегодно перерабатывает миллионы тонн руды. Благодаря передовым технологиям, даже при низком исходном содержании меди, на выходе получается концентрат с содержанием ценного металла 22%, причем весь производственный цикл замкнут в пределах Челябинской области.





Экологическая безопасность на предприятии стала не просто целью, а нормой поведения, философией жизни. Перед строительством объекта была создана специальная рабочая группа с участием врачей и биологов, представителей общественности, которые провели сравнительный анализ с другими похожими карьерами. Результаты оказались неожиданными: в регионах с давно функционирующими предприятиями медицинская статистика оказалась лучше, чем в Варне до запуска ГОКа. После ввода комбината в эксплуатацию была организована детская экологическая тропа, где школьники в течение пяти лет проводили собственные исследования. Итогом этой работы стали детские сочинения с выводом: Михеевский ГОК не наносит вреда окружающей среде.





Социальный эффект от деятельности предприятия проявляется в создании тысяч рабочих мест и существенном пополнении местного бюджета. Глава Варненского сельского поселения Александр Рябоконь подтверждает: «Нам действительно крупно повезло – у нас есть Михеевский ГОК, наш социальный партнер, который помогает нам во всех отношениях». Предприятие обеспечивает 70% доходов районного бюджета, что позволяет строить новые школы, детские сады и объекты инфраструктуры.





Местный житель Александр Черноскулов добавляет: «ФОК дал нам возможность заниматься в тепле, в просторном и светлом помещении, без ограничений по времени и с хорошим инвентарем. Условия здесь замечательные, просто шикарные».





Оба уральских предприятия, несмотря на разную специфику, придерживаются принципов, которые импонируют: приоритете экологической безопасности, активном участии в социальной жизни территорий, максимальной технологической эффективности и открытом диалоге с населением. Михеевский ГОК, построенный с нуля, стал примером того, как можно минимизировать воздействие на природу с помощью замкнутых циклов водоснабжения и современных систем пылеподавления, одновременно создав тысячи рабочих мест и став главным благотворителем и налогоплательщиком для всего района. Еще более показателен пример Карабаша. Завод «ИнвестХимАгро» не только утилизирует отходы медеплавильного производства, но и создает новую ценность, запуская безотходный цикл по производству минеральных удобрений.





На фоне планов по освоению Ошурковского месторождения апатитов в Бурятии все более актуальным становится вопрос о том, по какому сценарию он будет развиваться, если дело до освоения дойдет. Готовый и, что важно, успешно работающий ответ на этот вопрос предлагает практика Челябинской области, где два проекта – Михеевский ГОК в Варне и завод «ИнвестХимАгро» в Карабаше – не просто меняют экономический ландшафт, но и создают новую модель ответственного взаимодействия бизнеса, общества и природы.Опыт Урала наглядно показывает, что современное промышленное предприятие может быть драйвером комплексного развития территории, и эта универсальная формула готова к применению у нас, в республике.Запуск нового предприятия «ИнвестХимАгро» в Карабаше в конце 2025 года станет важным событием для страны. Проект символизирует новый подход к промышленному развитию, основанный на принципах глубокой экологичности и безотходности.История Карабаша — пример впечатляющего ренессанса. В начале 2000-х этот город в Челябинской области был печально знаменит как «самый грязный на планете» с черными отвалами породы, кислотными реками и выжженной землей. Новая глава в истории Карабаша началась в 2004 году после прихода в город «Русской медной компании». Это положило начало впечатляющей экологической реконструкции: были запущены современные очистные сооружения, началась рекультивация земель, а вдоль реки Сак-Элги создали каскад фильтрационных прудов. Уже к 2009 году Карабаш был исключен из списка городов с критическим уровнем загрязнения атмосферы.Завод «ИнвестХимАгро» будет перерабатывать серную кислоту — побочный продукт медеплавильного производства — в сульфат аммония. Это решает проблему утилизации отходов и создает удобрение для АПК России. Как отмечает директор предприятия Андрей Кузьмин, преимущества проекта очевидны: «Мы утилизируем отходы, создаем 350 рабочих мест и предлагаем сотрудникам полный социальный пакет». Доверие жителей к новому производству стало естественным результатом позитивных изменений, произошедших в городе за последние 20 лет.Экологическая безопасность «ИнвестХимАгро» обеспечена передовыми технологиями. Здесь внедрена трехступенчатая система очистки газов и замкнутый цикл водооборота, полностью исключающий сбросы в окружающую среду. В перспективе, после запуска цеха фосфорной кислоты, предприятие сможет производить комплексные удобрения из апатитового концентрата Ошурковского месторождения в Бурятии. Важнейшим преимуществом этого месторождения являются значительные запасы и исключительно низкое содержание радиоактивных веществ, что подтверждено учеными ИМБТ СО РАН. «Фосфорные удобрения, которые мы планируем выпускать, относятся к числу самых чистых в мире», — подчеркивает главный инженер Азамат Галиянов.Как объясняют специалисты, фосфорные удобрения, в отличие от азотных, не вызывают деградации почв и не приводят к накоплению нитратов в продукции.Планы компании предполагают производство до нескольких сотен тысяч тонн удобрений в год. Для реализации государственной задачи по укреплению технологического и сырьевого суверенитета необходимо провести геологоразведку Ошурковского месторождения.Технологические решения на комбинате включают замкнутую систему водоснабжения, современные системы аспирации и оригинальные методы контроля. Как поясняют технологи, «основной принцип нашей технологии – флотация – похож на просеивание через сито. Это экологически безопасная, «зелёная» технология. Наши реагенты относятся к третьему классу опасности, то есть менее вредные, чем, например, жидкость для мытья посуды». Интересно, что в качестве природного индикатора чистоты воздуха на территории высажены петунии – цветы, чувствительные к загрязнениям: от них ничего не скроешь!Ярким примером социальной ответственности стал современный спортивный комплекс с бассейном. «Наш ФОК – это шикарные условия, которых в большом городе просто не найти, – отмечает Рябоконь. – Здесь можно заниматься бесплатно, в шаговой доступности, без ограничений по времени».Заместитель главы Варненского района Людмила Яруш делится планами: «Я надеюсь, что 13 января 2026 года мы вместе откроем новые профильные классы в гимназии имени Карла Орфа. Это будет единственная в России сельская гимназия с первым инженерным «ГОК-классом». Мы расшифровали эту аббревиатуру как «Гармония, Образование и Карьера»».Заместитель генерального директора по общим вопросам Михеевского ГОКа Сергей Маклаков добавляет: «Как человек, много лет возглавлявший муниципалитет, я знаю: развитие гражданского общества невозможно без развития крупных промышленных производств. Людям требуются школы, детские сады, больницы, содержание дорог, строительство новых объектов. Всё это возможно только за счет налоговых отчислений. Да и страну нужно защищать — это тоже обеспечивается налогоплательщиками, которые занимаются крупным производством, будь то промышленность или сельское хозяйство».Долгосрочный успех любого промышленного проекта в современной России напрямую зависит от его способности стать органичной и ответственной частью территории своего присутствия. Ошурковское месторождение в Бурятии получает в свое распоряжение не просто теоретические наработки, а готовую, обкатанную на практике дорожную карту. Уральский опыт однозначно свидетельствует: строгое следование экологическим стандартам, прозрачность, солидные социальные инвестиции и уважение к людям – это не статья расходов, а стратегические инвестиции в стабильное будущее и самого предприятия, и региона в целом. Для Бурятии это шанс не просто освоить новое месторождение, а создать на его основе точку роста, которая обеспечит жителей республики достойно оплачиваемой работой, современной инфраструктурой и уверенностью в завтрашнем дне, повторив и приумножив уральский успех.