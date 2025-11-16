Бурятия накопила большие долги

В 2026 году планируется дефицит бюджета в объеме 7,9 млрд. рублей. В связи с чем республика вынуждена занимать деньги у кредитных организаций по ставкам около 20% годовых. О ситуации с долгами рассказал депутатам министр финансов РБ Георгий Мадаев в рамках обсуждения проекта закона «О республиканском бюджете на 2026 года на плановый период 2027 и 2028 годов».

По его словам объем государственного долга в 2026 году ожидается в объеме 48,0 млрд. рублей или 87,4 % от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.

Наибольшую долю в структуре ожидаемого государственного долга составят кредиты кредитных организаций – 64,0 % или 30,7 млрд. рублей.

Бюджетные кредиты займут 36,0 % или 17,3 млрд. рублей. О том, сколько приходится платить процентов по многомиллиардным кредитам банкам, министр не упомянул, однако при долге под 45 миллиардов рублей речь может идти о весьма крупных процентных потерях, поскольку в этом году республика была вынуждена занимать у банков по ставкам свыше 20% годовых.