Экономика и бизнес 16.11.2025 в 14:53

Бурятия накопила большие долги

Коммерческие кредиты приходится занимать у банков для покрытия дефицита республиканского бюджета
A- A+
Текст: Иван Иванов
Бурятия накопила большие долги
Фото: архив «Номер один»

В 2026 году планируется дефицит бюджета в объеме 7,9 млрд. рублей. В связи с чем республика вынуждена занимать деньги у кредитных организаций по ставкам около 20% годовых. О ситуации с долгами рассказал депутатам министр финансов РБ Георгий Мадаев в рамках обсуждения проекта закона «О республиканском бюджете на 2026 года на плановый период 2027 и 2028 годов».

По его словам объем государственного долга в 2026 году ожидается в объеме 48,0 млрд. рублей или 87,4 % от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.

Наибольшую долю в структуре ожидаемого государственного долга составят кредиты кредитных организаций – 64,0 % или 30,7 млрд. рублей.

Бюджетные кредиты займут 36,0 % или 17,3 млрд. рублей. О том, сколько приходится платить процентов по многомиллиардным кредитам банкам, министр не упомянул, однако при долге под 45 миллиардов рублей речь может идти о весьма крупных процентных потерях, поскольку в этом году республика была вынуждена занимать у банков по ставкам свыше 20% годовых.

Теги
долг бюджет

Все новости

В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
16.11.2025 в 15:11
Бурятия накопила большие долги
16.11.2025 в 14:53
Сотрудникам дома-интерната в Бурятии зажали зарплаты на полмиллиона
16.11.2025 в 14:46
Уборочная страда в Бурятии завершена на 99,7%
16.11.2025 в 14:37
Иркутские самолеты покажут в Дубае
16.11.2025 в 14:04
Двум золотым медалисткам из Бурятии грозит тюрьма
16.11.2025 в 13:59
Бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под Мангушем
16.11.2025 в 13:29
Одна из школ Улан-Удэ перейдет на вариативное меню
16.11.2025 в 13:05
В Бурятии не стало заслуженного тренера по стрельбе из лука
16.11.2025 в 12:26
На дороги Улан-Удэ выйдут 30 новых автобусов
16.11.2025 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Уборочная страда в Бурятии завершена на 99,7%
Лучше всех справились фермеры Тункинского района
16.11.2025 в 14:37
Иркутские самолеты покажут в Дубае
Российское авиационное предприятие собирается продавать арабам учебные самолеты
16.11.2025 в 14:04
В Россию возвращаются 90-е
В экономике начались массовые неплатежи
16.11.2025 в 10:25
Первый за Уралом инновационный офис «Ростелекома» для корпоративных клиентов открылся в Улан-Удэ
14.11.2025 в 17:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru