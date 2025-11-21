Экономика и бизнес 21.11.2025 в 16:30
Курс доллара упал ниже 79 рублей
Банк России борется с высокими ценами на импорт
Текст: Иван Иванов
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 79 рублей, впервые с 29 октября, следует из данных торгов, - сообщает РИА-Новости.
К утру сегодняшнего дня курс доллара падает на 1,25 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,49 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли. Для Банка России столь низкий курс доллара позволяет сдерживать инфляцию - главный ориентир для работы регулятора.
Однако как заявляла глава учреждения Эльвира Набиуллина, Банк России «никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс рубля — это результат соотношения спроса и предложения на валютном рынке, он балансирует интересы всех его участников и объективно отражает ситуацию в реальной экономике».
Тем не менее результат налицо - с таким курсом завозить импорт в страну стало еще более выгодно.
