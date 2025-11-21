Курс доллара упал ниже 79 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 79 рублей, впервые с 29 октября, следует из данных торгов, - сообщает РИА-Новости.К утру сегодняшнего дня курс доллара падает на 1,25 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,49 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли. Для Банка России столь низкий курс доллара позволяет сдерживать инфляцию - главный ориентир для работы регулятора.Однако как заявляла глава учреждения Эльвира Набиуллина, Банк России «никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс рубля — это результат соотношения спроса и предложения на валютном рынке, он балансирует интересы всех его участников и объективно отражает ситуацию в реальной экономике».Тем не менее результат налицо - с таким курсом завозить импорт в страну стало еще более выгодно.Фото: Номер один