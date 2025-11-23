Цифровой рубль умер задолго до рождения

Ранее цифровой рубль задумывался как инструмент тотального контроля налоговой службы за гражданами в режиме реального времени. Это было мечтой контролирующих структур и страшным сном обывателей, поскольку шли разговоры об эпохе «цифрового концлагеря». Но на наших просторах этот «инновационный продукт» не прижился, проект умер до его рождения.«Население вряд ли станет массово использовать цифровые рубли, так как на них нельзя будет получать проценты», заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Об этом передают «Ведомости». «На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля мне неочевидно, называя вещи своими именами. Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», – сказал Тремасов на встрече со студентами в Томском госуниверситете.Банк России тем самым неожиданно сделал то, чего от него не ждали: цифровой рубль никому не нужен. Проект отправлен в мусорную корзину.Звучит это довольно странно, поскольку последние годы власти делали все возможное, чтобы через цифровизацию видеть, отслеживать и контролировать чуть ли не каждую крупную транзакцию.Фото: «Номер один»