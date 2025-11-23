Экономика и бизнес 23.11.2025 в 09:13

Цифровой рубль умер задолго до рождения

Банк России сделал заявление: этот продукт оказался никому не нужен
A- A+
Текст: Иван Иванов
Цифровой рубль умер задолго до рождения
Ранее цифровой рубль задумывался как инструмент тотального контроля налоговой службы за гражданами в режиме реального времени. Это было мечтой контролирующих структур и страшным сном обывателей, поскольку шли разговоры об эпохе «цифрового концлагеря». Но на наших просторах этот «инновационный продукт» не прижился, проект умер до его рождения. 

«Население вряд ли станет массово использовать цифровые рубли, так как на них нельзя будет получать проценты», заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Об этом передают «Ведомости». «На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля мне неочевидно, называя вещи своими именами. Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», – сказал Тремасов на встрече со студентами в Томском госуниверситете.

Банк России тем самым неожиданно сделал то, чего от него не ждали: цифровой рубль никому не нужен. Проект отправлен в мусорную корзину.
Звучит это довольно странно, поскольку последние годы власти делали все возможное, чтобы через цифровизацию видеть, отслеживать и контролировать чуть ли не каждую крупную транзакцию.

Фото: «Номер один»

Теги
рубль

Все новости

Цифровой рубль умер задолго до рождения
23.11.2025 в 09:13
Пожарные ликвидировали пять возгораний в Бурятии за сутки
23.11.2025 в 09:07
МС-21 оказался коротковат для Бурятии
23.11.2025 в 08:00
Покупательский террор
23.11.2025 в 07:00
Бурятия стала лучшей по пропаганде спорта в стране
22.11.2025 в 19:12
В Улан-Удэ пропал подросток
22.11.2025 в 18:51
Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
22.11.2025 в 17:11
Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей
22.11.2025 в 17:06
В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты
22.11.2025 в 15:22
В Бурятии проходит турнир по стрельбе из национального лука
22.11.2025 в 15:02
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
Главы министерств финансов России и Монголии встретились в Москве
22.11.2025 в 17:11
Предприниматели Бурятии получили премии
Подвели итоги Регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
22.11.2025 в 12:28
С 1 января 2026 года в Бурятии зарплаты бюджетникам повысят на 20,7%
Со следующего года минимальную зарплату поднимут до 27 093 руб. Сейчас она составляет 22 440 рублей
22.11.2025 в 09:53
Курс доллара упал ниже 79 рублей
Банк России борется с высокими ценами на импорт
21.11.2025 в 16:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru