Культура 25.06.2022 в 10:16
В Улан-Удэ сегодня всех желающих научат ёхору
Открытый мастер-класс пройдет на площади Советов
Текст: Номер один
Сегодня с 12:00 на площади Советов артисты театра «Байкал» будут проводить мастер-классы. Зрителей научат правильному ёхору. Приглашаются все желающие.
За годы существования фестиваля «Ночь Ёхора» коллективу театра удалось возродить древний танец и популяризировать его – теперь, практически на каждом мероприятии исполняют возрожденный ёхор. Сейчас, цель фестиваля научить людей истинному танцу, со всеми его нюансами. С этой мыслью организованы открытые мастер-классы по ёхорам.
«После исполнения танца у людей улучшается общее состояние здоровья и поднимается настроение. В 2018 году это подтвердили медицинские замеры. Мы приглашаем всех жителей отдохнуть и зарядиться энергией», - отмечает министр культуры Соелма Дагаева.
Принять участие в мастер-классе можно уже в эту субботу, 25 июня с 12:00 на площади Советов.
Напомним, в Бурятии совсем скоро состоится XIV фестиваль «Ночь ёхора». Мероприятие пройдёт 1 и 2 июля в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба музея, жители и гости республики смогут станцевать самый массовый ёхор в мире. Кроме этого, артисты театра «Байкал» проведут мастер-классы по ёхорам, подарят камерные концерты и большое ёхор-шоу с участием национального оркестра Бурятии, солистов и балетной труппы. Фольклорные коллективы республики поборются за лучшее массовое исполнение ёхора. Конкурсная программа состоит из двух ёхоров: аутентичный и стилизованный современный ёхор.
Призовой фонд конкурса в этом году составил 250 тысяч рублей.
Заявки принимаются до 27 июня на электронную почту: yokhor_baikal@mail.ru. К участию допускаются коллективы без возрастных ограничений, количественный состав которых не менее 30 участников. Ознакомиться с положением фестиваля можно на сайте театра «Байкал».
Вход для детей до 12 лет будет свободным, школьники и молодёжь смогут посетить фестиваль по Пушкинской карте.
Возрастное ограничение 0+
За годы существования фестиваля «Ночь Ёхора» коллективу театра удалось возродить древний танец и популяризировать его – теперь, практически на каждом мероприятии исполняют возрожденный ёхор. Сейчас, цель фестиваля научить людей истинному танцу, со всеми его нюансами. С этой мыслью организованы открытые мастер-классы по ёхорам.
«После исполнения танца у людей улучшается общее состояние здоровья и поднимается настроение. В 2018 году это подтвердили медицинские замеры. Мы приглашаем всех жителей отдохнуть и зарядиться энергией», - отмечает министр культуры Соелма Дагаева.
Принять участие в мастер-классе можно уже в эту субботу, 25 июня с 12:00 на площади Советов.
Напомним, в Бурятии совсем скоро состоится XIV фестиваль «Ночь ёхора». Мероприятие пройдёт 1 и 2 июля в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба музея, жители и гости республики смогут станцевать самый массовый ёхор в мире. Кроме этого, артисты театра «Байкал» проведут мастер-классы по ёхорам, подарят камерные концерты и большое ёхор-шоу с участием национального оркестра Бурятии, солистов и балетной труппы. Фольклорные коллективы республики поборются за лучшее массовое исполнение ёхора. Конкурсная программа состоит из двух ёхоров: аутентичный и стилизованный современный ёхор.
Призовой фонд конкурса в этом году составил 250 тысяч рублей.
Заявки принимаются до 27 июня на электронную почту: yokhor_baikal@mail.ru. К участию допускаются коллективы без возрастных ограничений, количественный состав которых не менее 30 участников. Ознакомиться с положением фестиваля можно на сайте театра «Байкал».
Вход для детей до 12 лет будет свободным, школьники и молодёжь смогут посетить фестиваль по Пушкинской карте.
Возрастное ограничение 0+
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