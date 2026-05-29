Культура 29.05.2026 в 16:24

В Бурятии выступит легендарная группа КИНО

Коллектив даст концерт на «Голосе кочевников»
Текст: Карина Перова
В Бурятии на фестивале «Голос кочевников» (6+) выступит легендарная группа КИНО. В Ацагатской долине 10 июля зрители услышат игру оригинальных участников коллектива – Юрия Каспаряна, Александра Титова и Игоря Тихомирова.

Музыканты исполнят знаковые хиты: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие песни.

«Коллектив сознательно отказался от голограмм и приглашённых солистов, сделав акцент на качественном звуке, свете и видеоряде с архивной хроникой и современной графикой», - заявили организаторы фестиваля.

За несколько лет после воссоединения группа выпустила альбом «12_22» и выступила перед более чем ста тысячами зрителей от Сахалина до Калининграда с программой «История этого мира».

Напомним, также на «Голосе кочевников» выступят певец Дима Билан, рэпер Мот и башкирская группа AY YOLA, Бонд с кнопкой, «Дайте танк (!)» и другие.

Возрастное ограничение 6+

