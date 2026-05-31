31.05.2026

Православные верующие Бурятии отмечают Святой Троицы

31 мая православные отмечают день Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот день для Свято-Троицкий храма Улан-Удэ отмечает главный праздник.

Перед праздником митрополит Улан-Удэ и Бурятский Иосиф провел службы в храме. Храм был красиво украшен цветами и молодыми березками. Митрополит провел ночное богослужение, а ему помогали другие священники.

Во время службы читали молитвы и помазывали людей освященным маслом. Присутствовали и другие священники, а также монахиня Ника с сестрами из монастыря.

После службы митрополит обратился к людям с добрыми словами. Монахиня Ника поздравила митрополита с праздником и подарила ему корзину цветов.

