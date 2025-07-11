Культура 11.07.2025 в 17:44

В Улан-Удэ откроется первая в России творческая мастерская флорентийской мозаики

Она появится на базе мастерской заслуженного художника России Юрия Мандаганова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется первая в России творческая мастерская флорентийской мозаики

Соглашение о реализации проекта по открытию творческой мастерской флорентийской мозаики подписали глава Бурятии и президент федеральной академии художеств Василий Церетели.


Фото: правительство Бурятии

Федеральная академия художеств — один из старейших и авторитетнейших художественных институтов страны. И вот сейчас Академия открывает на базе мастерской художника Юрия Мандаганова и под его руководством, единственную в России официальную творческую мастерскую по флорентийской мозаике.

Юрий Мандаганов - народный художник Бурятии, заслуженный художник России,

- Нашему легендарному художнику Юрию Ендоновичу дается возможность открыть творческую мастерскую, вообще первую такую мастерскую по флорентийской мозаике в России. Его работы широко известны в мире, они расположены и в аэропорту «Байкал», и на железнодорожном вокзале столицы Бурятии. В дальнейшем при поддержке академии художеств будем расширять поле деятельности, в планах привлекать учеников не только из регионов, а также из Монголии, Китая и других стран, - сказал Алексей Цыденов.

Всего в стране 15 творческих мастерских российской академии художеств. Обучение в них приравнивается к аспирантуре.

- Отмечу, что других мастерских по флорентийской мозаике в стране нет. И первая такая откроется в Улан-Удэ. Благодарю правительство Бурятии, Алексея Самбуевича, за активное участие в решении этого вопроса. Мы совместными усилиями реализуем мечту величайшего художника Юрия Ендоновича, даем возможность для реализации молодых художников, - сказал Василий Церетели.

Стажировка в творческой мастерской будет длиться 3 года. Для учеников будет предусмотрена стипендия. Также они получат возможность участвовать в выставках федерального и международного масштаба.

 

Фото: телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова

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