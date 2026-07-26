Культура 26.07.2026 в 15:28

В селе Бурятии откроется музей казачьей культуры

Реконструируют здание бывшего ФАПа
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Текст: Номер один
В селе Бурятии откроется музей казачьей культуры
Фото: пресс-служба Правительства РБ

В рамках проекта планируется восстановить Ара-Киретскую станицу в формате музея казачьей культуры. В экспозиции воссоздать обстановку казачьей избы с использованием подлинных предметов быта. Глава сельского поселения «Дунда-Киретское» Валентина Лизунова рассказала, что музей будет готов принимать посетителей с 14 августа. Гости смогут участвовать в мастер-классах, принимать участие в старинных казачьих играх, проводить различные мероприятия. 

Реконструкция здания бывшего ФАПа стала возможной благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Музей посетил Глава Бурятии. 

– Заехали в Ара-Киреть. Как и повсеместно у нас в Бурятии, здесь живут удивительные люди — открытые, талантливые, с хорошим чувством юмора, любящие свою землю и свои традиции. Где бы ни собирались — обязательно с песнями, танцами и хорошим настроением. Они сейчас создают музей казачьей культуры. Самое ценное, что он рождается благодаря самим жителям. Всем миром собирают старинные вещи, семейные фотографии, предметы быта, чтобы сохранить историю своих предков, - сказал Алексей Цыденов. 


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