В селе Бурятии откроется музей казачьей культуры

В рамках проекта планируется восстановить Ара-Киретскую станицу в формате музея казачьей культуры. В экспозиции воссоздать обстановку казачьей избы с использованием подлинных предметов быта. Глава сельского поселения «Дунда-Киретское» Валентина Лизунова рассказала, что музей будет готов принимать посетителей с 14 августа. Гости смогут участвовать в мастер-классах, принимать участие в старинных казачьих играх, проводить различные мероприятия.

Реконструкция здания бывшего ФАПа стала возможной благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».



Музей посетил Глава Бурятии.



– Заехали в Ара-Киреть. Как и повсеместно у нас в Бурятии, здесь живут удивительные люди — открытые, талантливые, с хорошим чувством юмора, любящие свою землю и свои традиции. Где бы ни собирались — обязательно с песнями, танцами и хорошим настроением. Они сейчас создают музей казачьей культуры. Самое ценное, что он рождается благодаря самим жителям. Всем миром собирают старинные вещи, семейные фотографии, предметы быта, чтобы сохранить историю своих предков, - сказал Алексей Цыденов.