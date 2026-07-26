В Бурятии началась экспедиция к старообрядцам

Команда проекта «Экспедиция выходного дня «Билютайские хранители традиций» приступила к работе в селе Билютай Бичурского района. Их цель - совместно с потомками старообрядцев изучить быт местных жителей, записать воспоминания, песни, старинные рецепты, собрать предметы быта и фотографии. За несколько дней участники экспедиции посетят значимые места села, достопримечательности и проведут интервью со старожилами. Активные жители села тоже участвуют в этом проекте, стремясь сохранить и популяризировать уникальную культурную традицию.

Организаторами проекта выступает Региональная общественная организация «Центр развития культуры семейских». Партнеры проекта: Администрация МО «Сельское поселение "Билютайское"», Республиканский центр народного творчества, Центральная библиотечная система г. Улан-Удэ, Клуб гидов Республики Бурятия.

«У нас старожилов уже почти не осталось. Молодёжь уезжает после школы и не возвращается. Очень хочется сохранить всё, что мы ещё помним. Мы ждём от этого проекта, чтобы наши традиции, наши песни, наши руки - не пропали даром. Чтобы и туристы приезжали, и мы сами не сидели дома, а шевелились, общались, передавали дальше», - поделилась впечатлениями о проекте и.о. главы Администрация МО «Сельское поселение "Билютайское"» Елена Туйманова.

Напомним, что проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.