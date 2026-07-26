Культура 26.07.2026 в 19:51

В Бурятии началась экспедиция к старообрядцам

Под названием «Билютайские хранители традиций»
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии началась экспедиция к старообрядцам
фото: Минкультуры РБ

Команда проекта «Экспедиция выходного дня «Билютайские хранители традиций» приступила к работе в селе Билютай Бичурского района. Их цель - совместно с потомками старообрядцев изучить быт местных жителей, записать воспоминания, песни, старинные рецепты, собрать предметы быта и фотографии. За несколько дней участники экспедиции посетят значимые места села, достопримечательности и проведут интервью со старожилами. Активные жители села тоже участвуют в этом проекте, стремясь сохранить и популяризировать уникальную культурную традицию.

Организаторами проекта выступает Региональная общественная организация «Центр развития культуры семейских». Партнеры проекта: Администрация МО «Сельское поселение "Билютайское"», Республиканский центр народного творчества, Центральная библиотечная система г. Улан-Удэ, Клуб гидов Республики Бурятия. 

«У нас старожилов уже почти не осталось. Молодёжь уезжает после школы и не возвращается. Очень хочется сохранить всё, что мы ещё помним. Мы ждём от этого проекта, чтобы наши традиции, наши песни, наши руки - не пропали даром. Чтобы и туристы приезжали, и мы сами не сидели дома, а шевелились, общались, передавали дальше», - поделилась впечатлениями о проекте и.о. главы Администрация МО «Сельское поселение "Билютайское"» Елена Туйманова. 

Напомним, что проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги
старообрядцы бичурский район

Все новости

В Бурятии началась экспедиция к старообрядцам
26.07.2026 в 19:51
Суд в Улан-Удэ обязал ученика водителя трамвая выплатить почти 100 тысяч рублей
26.07.2026 в 19:20
В районе Бурятии затоплен мост
26.07.2026 в 18:27
Цены на железнодорожные билеты вырастут на 9 %
26.07.2026 в 18:10
В Бурятии выходили истощенного нерпенка
26.07.2026 в 17:44
В Бурятии случилось ДТП с участием детей
26.07.2026 в 16:28
Иркутянин сегодня вернется из космоса
26.07.2026 в 15:56
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
26.07.2026 в 15:34
В селе Бурятии откроется музей казачьей культуры
26.07.2026 в 15:28
Поиски пропавшего ребенка в Бурятии завершены
26.07.2026 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
В селе Бурятии откроется музей казачьей культуры
Реконструируют здание бывшего ФАПа
26.07.2026 в 15:28
В Бурятии отметили 200-летие Эгитуйского дацана
Это один из старейших дацанов республики ‎
26.07.2026 в 12:25
Где Ангара все еще бежит к Енисею
Как «Балет на Байкале» изменил представление о том, что такое сцена
22.07.2026 в 12:40
Житель Бурятии стал лучшим на Международном фестивале сказителей
Артист завоевал Гран-при и получил денежный сертификат
21.07.2026 в 16:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru